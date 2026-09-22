ਭਾਰਤ-ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਐਫਟੀਏ: ਨਿਰਯਾਤ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ 'ਮਹਾ-ਸੰਬੰਧ'... ਜਾਣੋ ਖਾਸੀਅਤ
ਦੁਸਹਿਰੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ-ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਮੈਗਾ ਡੀਲ: ਨਿਰਯਾਤ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹੀ ₹1.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੌਰਭ ਸ਼ੁਕਲਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹੋ।
Published : September 22, 2026 at 12:41 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਪੂਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਉਡੀਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ (FTA) ਆਖਰਕਾਰ 20 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਲਟੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ 2030 ਤੱਕ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ₹35,000 ਕਰੋੜ ($3.68 ਬਿਲੀਅਨ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
'ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ: 100% ਡਿਊਟੀ-ਮੁਕਤ ਪਹੁੰਚ
ਇਸ ਸੌਦੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ 100% ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ-ਮੁਕਤ ਪਹੁੰਚ ਦੇਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਕੋਈ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ।
- 10% ਟੈਕਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ: ਹੁਣ ਤੱਕ, ਭਾਰਤੀ ਕੱਪੜੇ, ਚਮੜੇ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ, ਜੁੱਤੀਆਂ, ਰਤਨ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਾਮਾਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਨ। 20 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ, ਇਹ ਟੈਕਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਚੀਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ: ਇਹ ਜ਼ੀਰੋ-ਡਿਊਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ MSME ਅਤੇ ਕੱਪੜਾ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਟਰੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Truly delighted to announce, along with my friend Mr. Todd McClay, New Zealand's Minister for Trade & Investment, joining virtually, that the India-New Zealand FTA will enter into force on 20th October 2026, on the occasion of Vijay Dashami.— Piyush Goyal (@PiyushGoyal) September 21, 2026
Highlighted the joint efforts of both… pic.twitter.com/iTDQ1O43V4
ਮਾਸਟਰਸਟ੍ਰੋਕ: ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਦੁੱਤੀ ਕਿਲਾਬੰਦੀ
ਅਕਸਰ, ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ "ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਲ" ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ: ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੁੱਧ, ਪਨੀਰ, ਮੱਖਣ, ਕਣਕ ਅਤੇ ਖੰਡ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਸਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਣਗੇ।
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ?
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਮਾਸ, ਉੱਨ, ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੱਕ ਤੁਰੰਤ ਡਿਊਟੀ-ਮੁਕਤ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੀਵੀ, ਸੇਬ, ਮਨੂਕਾ ਸ਼ਹਿਦ ਅਤੇ ਵਾਈਨ ਵਰਗੇ ਚੋਣਵੇਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਸੀਮਤ ਕੋਟਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਟੈਰਿਫ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼: ₹1.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ 'ਮੈਗਾ ਫੰਡ'
ਇਹ ਸੌਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਬਣਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ।
- 15-ਸਾਲਾ ਰੋਡਮੈਪ: ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਅਗਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ $20 ਬਿਲੀਅਨ (ਲਗਭਗ ₹1,68,000 ਕਰੋੜ) ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
- ਇਹ ਖੇਤਰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ: ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੰਡਿੰਗ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ (ਸੂਰਜੀ ਅਤੇ ਪੌਣ ਊਰਜਾ), ਅਤੇ ਫਿਨਟੈਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ "ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਭਾਈਵਾਲੀ" ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਖੇਤੀ-ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਏਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਪਜ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਸਕੇ।
ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ 'ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ'
ਹੁਣ, ਆਓ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲ ਮੁੜੀਏ ਜਿਸ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ - ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਲਈ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
- ਹਰ ਸਾਲ 5,000 ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ: ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹਰ ਸਾਲ 5,000 ਭਾਰਤੀ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੀਜ਼ਾ ਕੋਟਾ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਆਈਟੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ, ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਮਾਹਿਰ (ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਨਰਸਾਂ), ਅਤੇ ਲੇਖਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲੰਬੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
- STEM ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ 'ਬੰਪਰ' ਪੇਸ਼ਕਸ਼: ਵਿਗਿਆਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਗਣਿਤ (STEM) ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 3 ਤੋਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟ-ਸਟੱਡੀ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
- ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ: ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਦਵਾਈ (ਆਯੁਸ਼) ਸਮੇਤ 118 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਇਸ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਖਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ: ਇਹ ਸੌਦਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੋਵੇਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗਲੋਬਲ ਨਿਰਮਾਣ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਸਹਿਰੇ, 20 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਅਧਰਮ ਉੱਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।