Meesho ਦਾ ₹7,000 ਕਰੋੜ ਦਾ IPO ਲਾਂਚ ਤਿਆਰ, SEBI ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ

Meesho ਨੇ SEBI ਕੋਲ ਆਈਪੀਓ ਲਈ ₹7,000 ਕਰੋੜ ਡਰਾਫਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਕੰਪਨੀ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ, ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

Meesho files IPO
ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਫੋਟੋ (CANVA/MEESHO)
By ETV Bharat Business Team

Published : October 19, 2025 at 12:18 PM IST

2 Min Read
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀ Meesho ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਨਤਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ (IPO) ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ (SEBI) ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਡਰਾਫਟ ਰੈੱਡ ਹੈਰਿੰਗ ਪ੍ਰਾਸਪੈਕਟਸ (UDRHP) ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ₹6,500 ਤੋਂ ₹7,000 ਕਰੋੜ ਦੇ IPO ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

Meesho ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗੀ?

Meesho ਇਸ IPO ਲਈ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗੀ

ਕੌਣ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ?

  1. OFS ਦੇ ਅਧੀਨ Meesho ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਜਿਵੇਂ -
  2. Peak XV Partners
  3. Elevation Capital
  4. Venture Highway (ਹੁਣ General Catalyst)
  5. Y Combinator

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ, ਵਿਦਿਤ ਅਤਰੇ ਅਤੇ ਸੰਜੀਵ ਬਰਨਵਾਲ, ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚਣਗੇ।

ਕਦੋਂ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗਾ IPO ?

IPO ਲਈ ਬੁੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਭਗ 30-45 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੀਸ਼ੋ ਆਪਣੇ IPO ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਵੇਗਾ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 10% ਵੇਚਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੀਸ਼ੋ ਦਾ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਲਗਭਗ $7-8 ਬਿਲੀਅਨ (₹58,000-66,000 ਕਰੋੜ) ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ $10 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

IPO ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ?

Meesho ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ:

ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼

ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਿਲਡਿੰਗ

ਆਮ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ

  • ਕੀ Meesho ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚ ਹੈ?

ਨਹੀਂ, Meesho ਅਜੇ ਵੀ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 24 ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ₹7,615 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਘਾਟਾ ₹305 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਧਾਰ ਡੇਲਾਵੇਅਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 25 ਵਿੱਚ ₹3,941 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਅਸਧਾਰਨ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 25 ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਘਾਟਾ ₹108 ਕਰੋੜ ਸੀ। Meesho ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 26 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ₹289 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਘਾਟਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ।

Meesho ਦਾ ਆਈਪੀਓ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

