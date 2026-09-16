EXPLAINER: UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਲੱਗੇਗਾ ਚਾਰਜ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਲਈ ਫ੍ਰੀ? ਜਾਣੋ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। MDR ਚਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ।
Published : September 16, 2026 at 1:38 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਚਾਰਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ 0.40 ਚਾਰਜ (ਵਪਾਰੀ ਛੂਟ ਦਰ) (MDR) ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਹਰ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ; ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਖਾਸ ਵਪਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ MDR ਚਾਰਜ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ-ਤੋਂ-ਵਿਅਕਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਣਗੇ। ਆਓ ₹2,000 ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅਰਥ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਕੌਣ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ₹2,000 ਤੱਕ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਪੈਮੇਂਟ ਉੱਤੇ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਪੈਮੇਂਟ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂ ਲੁਕਿਆ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ 2,001 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਚਾਰਜ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ (Person-To-Person) 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ UPI ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ₹2,000 ਜਾਂ ₹25,000 ਦਾ UPI ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ₹2,000 ਦੀ ਸੀਮਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ₹2,001 ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਲੱਗੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ MDR ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਪਾਰੀ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਗਾਹਕ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ MDR ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੀਟੂਐਮ (Person To Merchant) ਪੈਂਮੇਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ?
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਯੂਪੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀਟੂਐਮ [ਪਰਸਨ ਟੂ ਮਰਚੈਂਟ (ਕਾਰੋਬਾਰੀ)] ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਕਿਸੇ ਕਰਿਆਨਾ ਸਟੋਰ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਯੂਪੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਟਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀਟੂਐਮ ਪੈਮੇਂਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਕਿਸ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ MDR ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ?
|ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ
|ਕਿੰਨੇ ਫੀਸਦੀ MDR
|MDR ਦੀ ਰਕਮ
|2000 ਰੁਪਏ
|ਕੋਈ ਫੀਸ/ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ
|0
|3000 ਰੁਪਏ
|0.40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
|12 ਰੁਪਏ
|50,000 ਰੁਪਏ
|0.40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
|200 ਰੁਪਏ
|75,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ
|ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 300 ਰੁਪਏ
|300 ਰੁਪਏ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ MDR ਫੀਸ ₹300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਭੁਗਤਾਨ ₹1 ਲੱਖ ਹੈ, MDR ਫੀਸ ਫਿਰ ਵੀ ₹300 ਹੀ ਰਹੇਗੀ।
ਜਾਣੋ, ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ, 14 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ, ₹2,000 ਤੱਕ ਦੇ UPI ਭੁਗਤਾਨ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 10A ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਾਣੋ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ
- ਕੀ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ MDR ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ?
ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ-ਤੋਂ-ਵਿਅਕਤੀ (Person-To-Person) 'ਲੈਣ-ਦੇਣ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਖਰਚਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
- ਕੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਛੋਟ?
ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
- ਵਪਾਰੀ ਛੋਟਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਛਾਣੀਏ?
ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਅਕਤੀ-ਤੋਂ-ਵਿਅਕਤੀ ਵਪਾਰੀ (P2PM), ਜੋ ਕਿ QR ਕੋਡ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ MDR ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ 5 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ 95 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਹਨ।
- ਕੀ ਵਪਾਰੀ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ MDR ਫੀਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ MDR ਫੀਸ ਵਸੂਲਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Google Pay, PhonePe, ਅਤੇ Paytm ਵਰਗੀਆਂ ਐਪਾਂ ਵੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੀਆਂ।
- ਬਦਲਾਅ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ?
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਫਿਨਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ UPI ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਅਤੇ MDR ਦਾ 5% ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਕੀ PhonePe ਅਤੇ Google Pay ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ?
PhonePe, Google Pay, ਅਤੇ Paytm ਐਪਸ ਸਿੱਧੇ UPI ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਭਾਈਵਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ PSP ਬੈਂਕ (ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ UPI ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉਹ MDR ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- PSP ਬੈਂਕ ਕਿਹੜੇ ਹਨ?
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ UPI ਅਧੀਨ ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ, ICICI ਬੈਂਕ, HDFC ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।