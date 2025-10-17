ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ, MCX 'ਤੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਭਾਅ 1.32 ਲੱਖ ਪੁੱਜਿਆ

ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ, MCX 'ਤੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਭਾਅ 1.32 ਲੱਖ ਪੁੱਜਿਆ
ਸੋਨਾ ₹1.32 ਲੱਖ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ₹1.70 ਲੱਖ ਨੂੰ ਪਾਰ ਹੋਇਆ; ਡਾਲਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ।
Published : October 17, 2025 at 11:19 AM IST
ਮੁੰਬਈ: ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਮਲਟੀ-ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ (MCX) 'ਤੇ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਸੋਨਾ ₹1,32,000 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ₹1,70,000 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਹੀ ਇਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਹੈ।
1. ਡਾਲਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਨਾਹਗਾਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ
ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਆਰਥਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਨਾਹਗਾਹ ਸੰਪਤੀਆਂ, ਅਰਥਾਤ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ ਵੀ ਧਾਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
2. ਤਿਉਹਾਰ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਵਰਾਤਰੀ, ਦੁਸਹਿਰਾ ਅਤੇ ਦਿਵਾਲੀ ਵਰਗੇ ਤਿਉਹਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵੀ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਹਿਣੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜਲਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ।
3. ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਕਮੀ
ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸਪਲਾਈ ਪੱਖ ਸਖਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਗ ਇਕਸਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
4. ਵਿਆਜ ਦਰ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਡਰ
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਫਰਮਾਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਡਿੱਪ ‘ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ" ਅਤੇ "ਸਟਾਪ-ਲਾਸ" ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੋਨਾ ₹1.40 ਲੱਖ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ₹1.80 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲੋਬਲ ਸੰਕੇਤਾਂ, ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਗੀਆਂ।