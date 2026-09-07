ਕਾਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ! ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Maruti Suzuki ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਜਾਣੋ...
ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਨੇ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਚੋਣਵੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ₹20,000 ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Published : September 7, 2026 at 5:06 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ, ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ₹20,000 ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗੀ। ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ, ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੀਜਾ ਵਾਧਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਦਬਾਅ
ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਫਾਈਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਧਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੁਣ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜਦੇ ਲਾਗਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ।
ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਅਤੇ ਹੁੰਡਈ ਨੇ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
ਸਿਰਫ਼ ਮਾਰੂਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵੀ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨਾਂ (ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਸੀਐਨਜੀ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ₹25,000 ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁੰਡਈ ਮੋਟਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 1% ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਵੀਂ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮੰਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ
ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਿਹਾ। ਸੋਮਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬੀਐਸਈ 'ਤੇ 0.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਕੇ ₹12,774.95 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆਟੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੰਗ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਕਾਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
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