ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਨੇ ਮਾਰੀ ਵੱਡੀ ਛਾਲ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀਆਂ 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ; ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਨੇ ਅਗਸਤ 2025 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Published : October 29, 2026 at 4:15 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ (EV) ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਦੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਈਵੀ ਨਿਰਯਾਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰੂਤੀ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ
ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਦੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 93 ਫੀਸਦ ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਮੇਡ-ਇਨ-ਇੰਡੀਆ 'ਈ ਵਿਟਾਰਾ' ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ 50 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ
ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਗਲੋਬਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਐਸਯੂਵੀ, e VITARA, ਨੂੰ ਲਗਭਗ 50 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ, ਜਰਮਨੀ, ਨਾਰਵੇ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਯੂਰਪ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਐਸਯੂਵੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਹੰਸਲਪੁਰ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।
ਗਲੋਬਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੱਬ ਬਣਿਆ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਹੰਸਲਪੁਰ ਪਲਾਂਟ
ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਐਮਡੀ) ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਹਿਸਾਸ਼ੀ ਤਾਕੇਉਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਹੰਸਲਪੁਰ ਪਲਾਂਟ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਦਾ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਗਲੋਬਲ ਬੈਟਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ (ਬੀਈਵੀ) ਲਈ ਇਕਲੌਤਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 25,288.7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਆਧੁਨਿਕ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਵਾਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਲਾਂਟ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਇੱਕੋ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਇਕੱਲੇ 2025-26 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਅੱਧਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।
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