ਇਨਫੋਸਿਸ ਦੇ ​​ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ, ਨਿਫਟੀ 25,694 ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ

ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਕ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ, ਇਨਫੋਸਿਸ, ਟੈਕ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਐਚਸੀਐਲ ਟੈਕ ਅਤੇ ਟੀਸੀਐਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

MARKETS RALLY ON INFOSYS RESULTS
ਇਨਫੋਸਿਸ ਦੇ ​​ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ (getty image)
By ETV Bharat Business Team

Published : January 16, 2026 at 6:32 PM IST

ਮੁੰਬਈ: ਅਮਰੀਕੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉੱਚ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

'ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ'

30-ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਾਲਾ ਬੀਐਸਈ ਸੈਂਸੈਕਸ 83,670 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ 700 ਅੰਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧਿਆ, 84,000 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁਨਾਫਾ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 187.64 ਅੰਕ ਜਾਂ 0.23 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, 83,570.35 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ (NSE) ਨਿਫਟੀ 50 25,696 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਦਿਨ ਦੌਰਾਨ 25,873 ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਨਿਫਟੀ 28.75 ਅੰਕ ਜਾਂ 0.11 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 25,694 'ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

Markets rally on Infosys results
ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਅਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣਾ (ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ) (ETV Bharat)

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ:
ਸੈਂਸੈਕਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਫੋਸਿਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ, ਲਗਭਗ 5.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਟੈਕ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਐਚਸੀਐਲ ਟੈਕ, ਟੀਸੀਐਸ, ਐਸਬੀਆਈ, ਐਚਡੀਐਫਸੀ ਬੈਂਕ, ਅਲਟਰਾਟੈਕ ਸੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਬਜਾਜ ਫਾਈਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਪੇਂਟਸ, ਸਨ ਫਾਰਮਾ, ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ, ਆਈਟੀਸੀ, ਟਾਈਟਨ, ਟ੍ਰੈਂਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਬੀਈਐਲ ਵਰਗੇ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ।

ਵਿਆਪਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਵਿਆਪਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਰਤ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਨਿਫਟੀ ਮਿਡਕੈਪ 100 ਇੰਡੈਕਸ 0.16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਫਟੀ ਸਮਾਲਕੈਪ 100 ਇੰਡੈਕਸ 0.28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਖੇਤਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਨਿਫਟੀ ਆਈਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਸੀ, 3.34 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਨਿਫਟੀ ਫਾਰਮਾ ਇੰਡੈਕਸ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ, 1.28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗਿਆ।

Markets rally on Infosys results
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ (ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ) (ETV Bharat)

ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਸਥਿਤੀ:
ਅਮਰੀਕੀ ਸਟਾਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੂਚਕਾਂਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਏ। ਡਾਓ ਜੋਨਸ 0.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ S&P 500 ਅਤੇ ਨੈਸਡੈਕ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 0.26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 0.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧੇ। ਬਿਹਤਰ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਡੇਟਾ ਨੇ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ। 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਏ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਸਨ।

Markets rally on Infosys results
ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ (ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ) (ETV Bharat)

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਿਲੇ-ਜੁਲੇ ਰਹੇ। ਚੀਨ ਅਤੇ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਘੱਟ ਸਨ। ਖੇਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਰਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਤਾਈਵਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਜਗਾਈਆਂ ਹਨ।

