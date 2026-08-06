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ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਡੁੱਬੇ ਬਾਜ਼ਾਰ, 200 ਅੰਕ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਸੈਂਸੈਕਸ

ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਘਰੇਲੂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਧੇ, ਸੈਂਸੈਕਸ 200 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ 78,782 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ।

Sensex opens 200 points higher
200 ਅੰਕ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਸੈਂਸੈਕਸ (getty image)
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By ETV Bharat Business Team

Published : August 6, 2026 at 12:29 PM IST

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ਮੁੰਬਈ: ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ। ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੁਧਰੇ ਹੋਏ ਤਿਮਾਹੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ।

ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਅੰਕੜੇ

ਬੀਐਸਈ ਸੈਂਸੈਕਸ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 200 ਅੰਕ ਜਾਂ 0.25% ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 78,782.43 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ। ਐਨਐਸਈ ਨਿਫਟੀ ਵੀ 8 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 24,632.65 'ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ।

ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰ ਚਮਕੇ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ?

ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ, ਆਈਟੀ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ, ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਸੂਚਕਾਂਕ ਲਗਭਗ 0.50% ਵਧ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੁਝ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫ਼ਾ-ਵਸੂਲੀ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਸੀਮੈਂਟ, ਧਾਤਾਂ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਰੀਅਲਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ੇਅਰ 0.52% ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਏ। ਨਿਫਟੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਟ੍ਰੇਂਟ, ਮਹਿੰਦਰਾ ਐਂਡ ਮਹਿੰਦਰਾ (ਐਮ ਐਂਡ ਐਮ), ਐਨਟੀਪੀਸੀ, ਪਾਵਰ ਗਰਿੱਡ, ਬਜਾਜ ਫਾਈਨੈਂਸ, ਅਤੇ ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ।

ਵਾਧੇ ਦੇ 3 ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ:

ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਓਮਾਨ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਈਰਾਨ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ

ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬ੍ਰੈਂਟ ਕਰੂਡ 0.51% ਡਿੱਗ ਕੇ $80 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਯਾਤ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਘਰੇਲੂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਮਰਥਨ

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (FIIs) ਨੇ ₹943 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤੀ ਘਰੇਲੂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (DIIs) ਨੇ ₹2,883 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ

ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਅਤੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

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ਸੈਂਸੈਕਸ 200 ਅੰਕ
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