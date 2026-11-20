ਕਮਜ਼ੋਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਭਲਿਆ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ 'ਤੇ ਸੈਂਸੈਕਸ-ਨਿਫਟੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ
ਕਮਜ਼ੋਰ ਗਲੋਬਲ ਸੰਕੇਤਾਂ ਅਤੇ ਧਾਤੂ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ ਸੈਂਸੈਕਸ ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ ਦੋਵੇਂ ਲਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।
Published : November 20, 2026 at 12:45 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅੱਜ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੋਟ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 1,000 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਬੁੱਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਗਲੋਬਲ ਸੰਕੇਤਾਂ ਅਤੇ ਧਾਤੂ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਗਿਰਾਵਟ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੈਂਸੈਕਸ ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ ਦੋਵੇਂ ਲਾਲ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ, ਦੋਵੇਂ ਸੂਚਕਾਂਕ ਹਰੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਆਈਟੀ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਆਟੋ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫ਼ਾ-ਬੁੱਕਿੰਗ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਮੁਦਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ 0.1% ਵੱਧ ਕੇ ₹93.20 ਪ੍ਰਤੀ ਡਾਲਰ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਬੰਦ ₹93.29 ਪ੍ਰਤੀ ਡਾਲਰ ਸੀ।
ਸੈਂਸੈਕਸ-ਨਿਫਟੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ?
ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸਵੇਰੇ 9:27 ਵਜੇ, ਬੀਐਸਈ ਸੈਂਸੈਕਸ 261.28 ਅੰਕ ਯਾਨੀ 0.31 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਕੇ 82,760.47 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਐਨਐਸਈ ਨਿਫਟੀ 50 ਵੀ 60.10 ਅੰਕ ਯਾਨੀ 0.24 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਕੇ 25,455.75 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਿਫਟੀ 25,368 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 25,491.25 ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 25,345.20 ਰਿਹਾ, ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਬਾਅ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਫਿਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਰਿਕਵਰੀ ਦਿਖਾਈ
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ। ਸਵੇਰੇ 11:21 ਵਜੇ, ਬੀਐਸਈ ਸੈਂਸੈਕਸ 119.11 ਅੰਕ ਯਾਨੀ 0.14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ 83,140.86 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਸੈਂਸੈਕਸ 82,558.25 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਦਿਨ ਦੌਰਾਨ 83,259.38 ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਅਤੇ 82,403.27 ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਇਸਦੇ ਪਿਛਲੇ ਬੰਦ 83,021.75 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਨਿਫਟੀ 50 ਵੀ ਹਰੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, 39.45 ਅੰਕ ਜਾਂ 0.15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ 25,553.75 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਨਿਫਟੀ ਅੱਜ 25,368.00 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਦਿਨ ਦੌਰਾਨ 25,572.35 ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਅਤੇ 25,345.20 ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੈਂਸੈਕਸ ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਦੋਵੇਂ ਸੂਚਕਾਂਕ ਲਗਭਗ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿਫਟੀ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਸਵੇਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਹੋਇਆ।
ਧਾਤੂ ਸਟਾਕ ਕਿਉਂ ਡਿੱਗੇ?
ਅੱਜ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਧਾਤ ਦੇ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਰੀ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਧਾਤ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਧਾਤ ਦੇ ਸਟਾਕਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਨਿਫਟੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਈਟੀ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੈਕ ਮਹਿੰਦਰਾ 2.42 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ ₹1,764.65 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਟੀਸੀਐਸ 2.40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ ₹2,402.95 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ 1.83 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਇਨਫੋਸਿਸ 1.62 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਐਚਸੀਐਲ ਟੈਕ 1.42 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਅਤੇ ਐਚਡੀਐਫਸੀ ਬੈਂਕ 1.29 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਿਆ। ਅਲਟਰਾਟੈਕ ਸੀਮੈਂਟ, ਬਜਾਜ ਫਾਈਨੈਂਸ, ਅਤੇ ਕੋਟਕ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।
ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਟਾਈਟਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, 2.44 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਕੇ 4,575.55 ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ 1.96 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਯੂਨੀਲੀਵਰ 1.22 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ 1.16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਅਤੇ SBIN 0.85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਲਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। NTPC, ਰਿਲਾਇੰਸ, ਅਤੇ ITC ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਮੂਲੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ।
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