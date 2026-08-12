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ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ ਬਜ਼ਾਰ , ਸੈਂਸੈਕਸ 273 ਅੰਕ ਤਾਂ ਨਿਫਟੀ 24,390 ਹੇਠਾਂ ਪਹੁੰਚਿਆ

ਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਸੈਂਸੈਕਸ 273 ਅੰਕ ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ 81 ਅੰਕ ਡਿੱਗਿਆ। ਧਾਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਰਹੇ।

STOCK MARKET UPDATE
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ ਬਜ਼ਾਰ (getty image)
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By ETV Bharat Business Team

Published : August 12, 2026 at 10:38 AM IST

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ਮੁੰਬਈ: ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਹੇਠਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਕਾਰਕਾਂ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਘਬਰਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬਜ਼ਾਰ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੈਂਸੈਕਸ ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ:
ਸਵੇਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੈਂਸੈਕਸ ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ ਦੋਵੇਂ 0.30% ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿੱਗ ਗਏ। ਸੈਂਸੈਕਸ ਲਗਭਗ 273 ਅੰਕ (0.34%) ਡਿੱਗ ਕੇ 77,881 ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਨਿਫਟੀ 81 ਅੰਕ (0.33%) ਡਿੱਗ ਕੇ 24,390 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਤਣਾਅ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈਂਟ ਕਰੂਡ ਦੀ ਕੀਮਤ 1% ਵਧ ਕੇ 89.87 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ (WTI) ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ 1.14% ਵਧ ਕੇ 84.14 ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਕਾਰਗੋ ਜਹਾਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰ ਮੋਹਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਹਨ?


ਲਾਭ ਵਾਲੇ ਸੈਕਟਰ: ਨਿਫਟੀ ਮੈਟਲਜ਼ 0.86% ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਸੂਚਕਾਂਕ, ਨਿਫਟੀ PSU ਬੈਂਕ, 0.60% ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਮਾਮੂਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 0.23% 'ਤੇ ਵਧਿਆ ਹੈ।

ਗਿਰਾਵਟ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ: ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਨਿਫਟੀ ਐਫਐਮਸੀਜੀ ਵਿੱਚ 0.64% ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਰਿਐਲਟੀ (0.58%), ਹੈਲਥਕੇਅਰ (0.41%), ਅਤੇ ਆਈਟੀ (0.38%) ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਲਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।

ਭਾਰਤ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ
ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਝ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ। ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (SBI) ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027 (FY27) ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ GDP ਵਿਕਾਸ ਦਰ 8% ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (RBI) ਦੇ 6.7% ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਮਾਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਬਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇਗੀ।

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