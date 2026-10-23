ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮਾਰਕ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅ, ਮਾਲਕੀ ਗੁਆਏ ਬਿਨਾਂ ₹91,000 ਕਰੋੜ ਟੈਕਸ ਦਾ ਕਰਨਗੇ ਭੁਗਤਾਨ
ਮਾਰਕ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਨਵੇਂ $11 ਬਿਲੀਅਨ ਵੈਲਥ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੈਟਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ।
Published : October 23, 2026 at 1:49 PM IST
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ: ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮਾਰਕ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਨੇ ਅਰਬਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਨਵੇਂ "ਦੌਲਤ ਟੈਕਸ" ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕੀ ਗੁਆਏ ਬਿਨਾਂ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ 11 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 91,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਮਰੀਕੀ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਓ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਅਤੇ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਨੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?
ਦਰਅਸਲ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ, "ਪ੍ਰਸਤਾਵ 40", 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੱਕ, 1 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਲੇ ਹਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਨਿਵਾਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਦੌਲਤ 'ਤੇ 5% ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰਕ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ $220 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ ₹18 ਲੱਖ ਕਰੋੜ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਨੂੰ 11 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਅਤੇ ਮੈਟਾ ਬੋਰਡ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਸੌਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ?
ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਉੱਤੇ ਉਸਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਮੈਟਾ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਹੈ।
- ਨਵੇਂ ਗੈਰ-ਵੋਟਿੰਗ ਸ਼ੇਅਰ: ਕੰਪਨੀ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ੇਅਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਨਾਲ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਦੇ ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
- ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ 10% ਵੇਚਣ ਦੀ ਛੋਟ: ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ 10% ਵੇਚ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਇਹ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
- 8 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਨਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ: ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਇਸ ਟੈਕਸ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਘਰ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸੌਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ?
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ 2013 ਤੋਂ ਮੈਟਾ ਦੇ ਸੀਈਓ ਵਜੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਸਿਰਫ਼ $1 ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੈਟਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੀ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏਆਈ) ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਂ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰੇਗਾ।
ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੋ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ
ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਗਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਸਰਗੇਈ ਬ੍ਰਿਨ ਅਤੇ ਲੈਰੀ ਪੇਜ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਬਪਤੀ ਇਸਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ $333 ਮਿਲੀਅਨ (ਲਗਭਗ 2700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਗੈਵਿਨ ਨਿਊਸਮ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟੈਕਸ ਕਾਰਨ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਰਾਜ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਟੈਕਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਦਾ ਸੌਦਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਬਪਤੀ ਰਾਜ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ।
ਏਪੀ (ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਪ੍ਰੈਸ) ਦੁਆਰਾ