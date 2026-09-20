ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਫੈਸਲਾ, ਹੁਣ ਬਦਲੇਗੀ 'ਖੇਡ'
ਭਾਰਤ ਨੇ 2032 ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਕਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
Published : September 20, 2026 at 2:29 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: SEMICON ਇੰਡੀਆ 2026 ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪੂਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੁਕੂਲ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਏਐਸਐਮਐਲ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲਿਥੋਗ੍ਰਾਫੀ ਉਪਕਰਣ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਫਤਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਹੋਰ ਗਾਹਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਗੇ।
ਏਐਸਐਮਐਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਰਣਨੀਤਕ ਸੋਰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਲਨ ਵੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਟਾਟਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 300mm ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਫੈਬ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 50,000 ਵੇਫਰ ਹੈ।"
ਵੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫੈਬਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਚਿਪਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ
ਉਦਯੋਗ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਏਐਸਐਮਐਲ ਉਪਕਰਣ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਚਿਪਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਉੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ 2032 ਤੱਕ ਘਰੇਲੂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਵੇਫਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਘਰੇਲੂ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਮੰਗ ਦੇ 15 ਤੋਂ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਫੈਬ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਸੈਮੀਕੋਨ 2.0 ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਲਗਭਗ ₹1.27 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ($13.5 ਬਿਲੀਅਨ) ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਿੱਪ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਗਭਗ ₹12 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।"
ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ
ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਉਪਕਰਣ ਨਿਰਮਾਤਾ ਐਪਲਾਈਡ ਮੈਟੀਰੀਅਲਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ ₹48,000 ਕਰੋੜ) ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਚਿੱਪ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਖੋਜ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ₹3,600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਐਪਲਾਈਡ ਮੈਟੀਰੀਅਲਜ਼ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਲੈਮ ਰਿਸਰਚ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਲੀਕਾਨ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ₹10,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਲਗਭਗ 56 ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ
ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 56 ਸਮਝੌਤਿਆਂ (ਐਮਓਯੂ) 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਟਾਟਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਧੋਲੇਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਿੱਪ ਨਿਰਮਾਣ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਿੱਪ ਅਸੈਂਬਲੀ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਹੂਲਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ₹1.18 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨਾਲ 16 ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ।
ਟਾਟਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਧੋਲੇਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 363 ਏਕੜ ਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਲਗਭਗ 450 ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਚਿੱਪ-ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। L&T ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀਜ਼, ਇੰਡੇਸੇਮਿਸੀ, ਐਕਸੀਰੋ, ਅਤੇ ਅਹੀਸਾ ਡਿਜੀਟਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਜ਼ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਚਿੱਪ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ SEMICON 2.0 ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 200 ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਅਤੇ ਚਿਪਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
SEMICON India 2026 ਨੇ 51,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਲਗਭਗ 40,000 ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਅਤੇ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਲਗਭਗ 300 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।