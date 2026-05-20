ਕਰੋੜਾਂ EPFO ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ WhatsApp ਸੇਵਾ, ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ
EPFO ਨੇ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 'ਹੈਲੋ' ਭੇਜ ਕੇ ਪੀਐਫ ਬੈਲੇਂਸ, ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ 24/7 ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਾਣਕਾਰੀ...
Published : May 20, 2026 at 1:39 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (EPFO) ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ WhatsApp ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ 24 ਘੰਟੇ ਸੇਵਾ PF ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ EPFO ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ WhatsApp ਨੰਬਰ 'ਤੇ "ਹੈਲੋ" ਭੇਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
WhatsApp 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
- PF ਬੈਲੇਂਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ: ਮੈਂਬਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ PF ਬੈਲੇਂਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
- ਆਖਰੀ 5 ਲੈਣ-ਦੇਣ: ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਕਢਵਾਏ ਗਏ ਆਖਰੀ 5 ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ WhatsApp ਚੈਟ 'ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਕਲੇਮ ਸਟੇਟਸ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਨਾ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ PF ਕਢਵਾਉਣ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ।
- PMVBRY ਸਹਾਇਤਾ: ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਜਾਂ DBT ਲਿੰਕਿੰਗ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ WhatsApp 'ਤੇ ਹੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ
EPFO ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਚਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 'ਹਰੇ ਟਿੱਕ' ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰਤ EPFO ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੰਗਠਨ ਕਦੇ ਵੀ WhatsApp 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਵਰਡ, UAN ਪਿੰਨ ਜਾਂ OTP ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਭਾਸ਼ਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਗਿਰਾਵਟ
ਵਟਸਐਪ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ ਈਪੀਐਫਓ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਈਪੀਐਫਓ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
'ਨਿਧਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ
- ਕੁੱਲ ਲੰਬਿਤ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ 31,036 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੱਕ 27,639 ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
- ਖਪਤਕਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲੇ 4,936 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 2,646 ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।
- 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ 45.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਈਪੀਐਫਓ ਦੇ ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਕਦਮ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੀਐਫ ਦਫਤਰਾਂ ਜਾਂ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: