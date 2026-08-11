ਟਰੰਪ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ, ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹2,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ $238 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਨਵਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨਗੇ।
Published : August 11, 2026 at 12:32 PM IST
ਨਿਊਯਾਰਕ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀ, ਟਰੰਪ ਮੀਡੀਆ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਗਰੁੱਪ (TMTG) ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ $238 ਮਿਲੀਅਨ (ਲਗਭਗ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕੇਵਿਨ ਮੈਕਗਰਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਟਰਨਅਰਾਊਂਡ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਵਰਗੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਕਾਰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਸਾਨ
ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਬਿਟਕੋਇਨ ਅਤੇ ਕ੍ਰੋਨੋਸ ਵਰਗੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ $190 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ, ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਘਾਟਾ ਵਧ ਕੇ $164 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸਿਰਫ $44 ਮਿਲੀਅਨ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ $1.7 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ।
'ਟਰੂਥ API' ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਰੋਤ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ
ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੀਈਓ ਕੇਵਿਨ ਮੈਕਗਰਨ ਨੇ 'ਟਰੂਥ API' ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਐਪ ਤੋਂ ਡੇਟਾ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਹੀ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਖੁਦ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਲੋ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਅਕਸਰ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਪਾਰਕ ਫਰਮਾਂ ਇਸ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹਰੇਕ ਕਲਾਇੰਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ $60,000 ਅਤੇ $100,000 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 10 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹ $7 ਤੋਂ $12 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਲੀਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਏ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਹੈ।
ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਇਸ ਨਵੀਂ ਸੇਵਾ ਨੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨਾਂ ਨੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਟਾ ਵੇਚਣਾ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਵਪਾਰਕ ਮਾਡਲ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਕੰਪਨੀ TAE ਟੈਕਨਾਲੋਜੀਜ਼ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰਲੇਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ $400 ਮਿਲੀਅਨ ਨਕਦ ਅਤੇ $1.2 ਬਿਲੀਅਨ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਸੰਪਤੀਆਂ ਹਨ।