LPG ਸਿਲੰਡਰ ਮਹਿੰਗੇ ਜਾਂ ਸਸਤੇ? 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਦਲ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਨਿਯਮ; ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ
1 ਜੂਨ ਤੋਂ UPI, LPG, ਪੈਨ ਕਾਰਡ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਚਾਰਜ, ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਜਟ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣਗੇ।
Published : May 30, 2026 at 6:43 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਮਈ ਮਹੀਨਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ 1 ਜੂਨ, 2026 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਦਲਾਅ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਸਿਕ ਬਜਟ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਆਦਤਾਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
1. UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ (ਨਾਮ ਤਸਦੀਕ)
ਆਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NPCI) ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ UPI ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਜਾਂ QR ਕੋਡ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਨਾਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਅਸਲ ਨਾਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗਾ।
2. ਨਵੀਆਂ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਕੀਮਤਾਂ
ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਐਲਪੀਜੀ ਅਤੇ ਸੀਐਨਜੀ-ਪੀਐਨਜੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਈ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ (ਲੱਗਭੱਗ ₹993) ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ (14.2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਵਪਾਰਕ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
3. ਪੈਨ ਕਾਰਡ
ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ₹50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਕਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੈਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਪੈਨ ਸੀਮਾ ₹10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹20 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ₹10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਨਾ ਨਕਦ ਕਢਵਾਉਣ ਅਤੇ ₹45 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਹੇਗਾ। ਪੈਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਫਾਰਮ 60 ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮ 97 ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
4. ਏਟੀਐਮ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਫੀਸ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਚਾਰਜ
1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਮੁਫਤ ਮਾਸਿਕ ਏਟੀਐਮ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਸੀਮਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੂ ਸੇਵਾ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੀਮਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਤੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ₹23 ਤੱਕ ਦੀ ਫੀਸ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। HDFC ਬੈਂਕ ਨੇ ਚਾਲੂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਨੋਟ ਅਤੇ ਸਿੱਕੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸੀਮਾ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ 'ਤੇ 4% ਤੋਂ 5% ਚਾਰਜ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
5. ਰੇਲਵੇ ਰੂਟ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨਾ
ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਇੰਟਰਲਾਕਿੰਗ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰਨ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੇਲ ਬਲਾਕ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਟਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) 'ਤੇ ਲੱਗਭੱਗ 77 ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਜਾਂ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਈ ਸੁਪਰਫਾਸਟ ਅਤੇ ਦੁਰੰਤੋ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
6. ਨਵੇਂ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਨਿਯਮ (ALMM ਲਾਜ਼ਮੀ)
ਸਰਕਾਰ 1 ਜੂਨ, 2026 ਤੋਂ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸੂਚੀ ਮਾਡਲਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ (ALMM) ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸੂਚੀ-1 ਅਤੇ ਸੂਚੀ-2 ਘਰੇਲੂ ਸੋਲਰ ਮਾਡਿਊਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ।