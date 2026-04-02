ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ: ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਪੈਟਰੋ ਕੈਮੀਕਲ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ
Published : April 2, 2026 at 11:55 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 40 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੈਟਰੋ ਕੈਮੀਕਲ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ 30 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।
ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਟਕਰਾਅ) ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੋਂ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 50% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੈਟਰੋ ਕੈਮੀਕਲ ਫੀਡਸਟਾਕ ਅਤੇ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਇਨਪੁੱਟ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ 20-25% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਰਾਹਤ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਤਪਾਦ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਸਾਇਣਾਂ ਅਤੇ ਪੋਲੀਮਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ - ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਉਤਪਾਦਨ ਰੁਕਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਸੀ:
- ਮੁੱਖ ਰਸਾਇਣ: ਮੀਥੇਨੌਲ, ਐਨਹਾਈਡ੍ਰਸ ਅਮੋਨੀਆ, ਟੋਲੂਇਨ, ਸਟਾਇਰੀਨ, ਵਿਨਾਇਲ ਕਲੋਰਾਈਡ ਮੋਨੋਮਰ (ਵੀਸੀਐਮ), ਐਸੀਟਿਕ ਐਸਿਡ, ਅਤੇ ਫਿਨੋਲ।
- ਪੋਲੀਮਰ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ: ਪੋਲੀਥੀਲੀਨ, ਪੌਲੀਪ੍ਰੋਪਾਈਲੀਨ, ਪੋਲੀਸਟਾਇਰੀਨ, ਪੌਲੀਵਿਨਾਇਲ ਕਲੋਰਾਈਡ (ਪੀਵੀਸੀ), ਅਤੇ ਪੀਈਟੀ ਚਿਪਸ।
- ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਪਲਾਸਟਿਕ: ਐਕਰੀਲੋਨਾਈਟ੍ਰਾਈਲ-ਬਿਊਟਾਡੀਨ-ਸਟਾਇਰੀਨ (ਏਬੀਐਸ) ਅਤੇ ਪੌਲੀਕਾਰਬੋਨੇਟ।
- ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਸਾਇਣ: ਐਪੌਕਸੀ ਰੈਜ਼ਿਨ, ਪੌਲੀਯੂਰੇਥੇਨ, ਅਤੇ ਫਾਰਮੈਲਡੀਹਾਈਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਜ਼।
ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਲਿਬਾਸ: ਸ਼ੁੱਧ ਟੈਰੇਫਥਲਿਕ ਐਸਿਡ (PTA) ਅਤੇ ਮੋਨੋਇਥੀਲੀਨ ਗਲਾਈਕੋਲ (MEG) 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਛੋਟ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਫਾਈਬਰਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਏਗੀ।
ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ: ABS ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਬੱਚਤ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਸਥਿਰਤਾ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ: ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਘੋਲਨ ਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ: ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪੋਲੀਮਰਾਂ ਅਤੇ ਰੈਜ਼ਿਨਾਂ ਦੇ ਡਿਊਟੀ-ਮੁਕਤ ਆਯਾਤ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਪਾਅ 'ਲਾਗਤ-ਧੱਕਾ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ' ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਪੈਟਰੋਕੈਮੀਕਲ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 45% ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਸਗੋਂ ਅੰਤਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਰਾਹਤ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।