ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਲਾਟਰੀ! ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧਾ 483% ਵਧਾਇਆ DR, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆਉਣਗੇ
8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5ਵੇਂ ਸੀਪੀਸੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਡੀਆਰ ਵਧਾ ਕੇ 483% ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਬਕਾਇਆ ਮਿਲੇਗਾ।
Published : May 26, 2026 at 4:11 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ, ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਬਾਰੇ ਤਿੱਖੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (ਡੀਆਰ) ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 5ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ (5ਵੇਂ ਸੀਪੀਸੀ) ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀਪੀਐਫ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਓਪੀ ਐਂਡ ਪੀਡਬਲਯੂ) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਫਤਰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ (ਓਐਮ) ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੁਝ ਖਾਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਦਰ ਰਿਕਾਰਡ 483% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਾਧੇ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ?
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਲਾਭ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 5ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਜਾਂ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ (Ex-Gratia) ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
- 18 ਨਵੰਬਰ, 1960 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ, 1985 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਜੀਵਤ ਸੀਪੀਐਫ ਲਾਭਪਾਤਰੀ
- ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ (ਗਰੁੱਪ ਏ, ਬੀ, ਸੀ, ਅਤੇ ਡੀ)।
- ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੀਪੀਐਫ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਯੋਗ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਭਰ ਪਰਿਵਾਰ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (DR) ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ: ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ (1 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਅਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026) ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ:
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ
- 1 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਤੋਂ: 474%
- 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ: 483%
ਹੋਰ CPF ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ:
- 1 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਤੋਂ: 466%
- 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ: 475%
483% DR ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਗਣਿਤ ਜਾਣੋ
ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ 483% ਦਾ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ DA ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦਰਅਸਲ, 5ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਮੁੱਢਲੀ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਰਕਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ, ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਲਈ ₹650 ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਏ ਲਈ ₹3000) ਹੈ। ਛੋਟੇ ਅਧਾਰ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੈ।
ਬਕਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਭੁਗਤਾਨ, 8ਵੇਂ ਸੀਪੀਸੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ
ਵਧੇ ਹੋਏ ਲਾਭ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਰੀਕਾਂ ਤੋਂ ਬਕਾਏ ਦੀ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਰਕਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਅੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।