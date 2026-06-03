RBI Meeting: ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਝਟਕਾ ਜਾਂ ਰਾਹਤ? ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ
ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 5 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ।
Published : June 3, 2026 at 11:46 AM IST
ਮੁੰਬਈ: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਦੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ - ਬੁੱਧਵਾਰ, 3 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। RBI ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 5 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ।
ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਘੱਟ ਉਮੀਦ
ਆਰਥਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੁੱਖ ਵਿਆਜ ਦਰ (ਰੈਪੋ ਰੇਟ) ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ, ਕਾਰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ, ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ EMIs ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, RBI ਕੋਈ ਵੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਡਰ
ਭਾਵੇਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਰਾਹਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਾਫ਼ੀ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ।
- ਕੱਚਾ ਤੇਲ: ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਰਬੀਆਈ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਧਾਰਨਾ ($85 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ) ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 4.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੌਨਸੂਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ: ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਬਾਰਿਸ਼ (ਮੌਨਸੂਨ) ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਾਲਣ (ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
- ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ: ਥੋਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪ੍ਰਚੂਨ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਬੋਝ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ: ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਅਨੁਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
- ਕੇਅਰ ਰੇਟਿੰਗ: ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ $90 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਤਣਾਅ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਘਟ ਕੇ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਐਸਬੀਆਈ ਰਿਸਰਚ: ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ (ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 27) ਲਈ 6.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ - ਖਾਸ ਕਰਕੇ 2026 ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਅਕਤੂਬਰ-ਦਸੰਬਰ) ਤੋਂ।