ਚਾਂਦੀ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਵੀ ਡਿੱਗਿਆ, ਜਾਣੋ 24 ਤੇ 22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦਾ ਭਾਅ
Gold Silver Price Today 16th November 2026: ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ।
Published : November 16, 2026 at 2:30 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ (Gold) ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ (Silver) ਦੀਂਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਮਿਡਲ ਈਸਟ (ਮੱਧ ਪੂਰਬ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਮਜੋਰ ਪੈਣ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦਾ ਡਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚਾਂਦੀ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੇਵਿਨ ਵਾਰਸ਼ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਦਿਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਸਵੇਰੇ ਥੋੜਾ ਸੁਧਾਰ ਦਿਖਿਆ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸਪਾਟ ਸੋਨਾ (spot gold) 0.3% ਵੱਧ ਕੇ 3,892.42 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਫਿਊਚਰਜ਼ 0.2% ਵੱਧ ਕੇ 3,895.60 ਡਾਲਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ 4. 5 ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਸੀ ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਸੀ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦੀ ਚਿੰਤੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਉੱਚੀਆਂ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਐਮਸੀਐਕਸ 'ਤੇ ਸੋਨਾ-ਚੰਡੀ ਦਾ ਹਾਲ
ਘਰੇਲੂ ਫਿਊਚਰਜ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 9.13 ਵਜੇ ਐਮਸੀਐਕਸ (MCX) ਗੋਲਡ ਫਿਊਚਰ 0.81 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਨਾਲ 1,36,220 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂਕਿ ਐਮਸੀਐਕਸ ਸਿਲਵਰ ਫਿਊਚਰ ਕਰੀਬ 3.16 ਟੁੱਟ ਕੇ 1,71,680 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਮਸੀਐਕਸ 'ਤੇ 4 ਦਸੰਬਰ 2026 ਫਿਊਚਰਜ ਅੱਜ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਿਹਾ।
ਇਹ 1,35,853 ਤੇ ਖੁੱਲਿਆ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 1,35,312 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ 1,36,055 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਾਈ ਵੀ ਬਣਾਇਆ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਇਹ 1237 ਰੁਪਏ, ਮਤਲਬ 0,90 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਨਾਲ 1,35, 468 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਪਾਰ (Trade) ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਪਿਛਲਾ ਬੰਦ ਭਾਅ 1, 36, 705 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਕੰਟਰੈਕਟ (Contract) ਵਿੱਚ 1,850 Lot volume ਅਤੇ 15, 725 Lot ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਦਿਲਚਸਪੀ (Open Interest) ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ 25,100.58 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਚਾਂਦੀ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। MCX 'ਤੇ 4 ਦਸੰਬਰ 2026 ਦੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਫਿਊਚਰਜ਼ ਕੰਟਰੈਕਟ (silver futures contract) ਨੂੰ ਅੱਜ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹ 1,72,400 ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਡਿੱਗ ਕੇ 1,69,557 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਦਿਨ ਦਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਵੀ 1,72,400 ਰੁਪਏ ਹੀ ਰਿਹਾ।
ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ 1,70,721 ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸਦੀ ਪਿਛਲੀ ਬੰਦ ਕੀਮਤ 1,76,309 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 5,588 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 3.17% ਦੀ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੀਮਤ 3,723 ਲਾਟ (lots) ਅਤੇ ਓਪਨ ਇੰਟਰੈਸਟ 17,078 ਲਾਟ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ 1,90,601.22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਭਾਅ
ਪਰਚੂਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 24-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 22-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗਹਿਣੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿਕਾਊ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, '999' ਚਾਂਦੀ ਜੋ 99.9% ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਲੀਆਂ (bars) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ।
ਅੱਜ ਦੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਭਾਅ:
24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ: ₹1,35,910 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ
22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ: ₹1,24,584 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ
999 ਸ਼ੁੱਧ ਚਾਂਦੀ: ₹1,71,070 ਪ੍ਰਤੀ 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ
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