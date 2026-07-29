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ਪੇਟੀਐਮ ਪੇਮੈਂਟਸ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਾਰਨ ਪੇਟੀਐਮ ਪੇਮੈਂਟਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲਿਕਵੀਡੇਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

PAYTM PAYMENTS BANK LIMITED
ਪੇਟੀਐਮ ਪੇਮੈਂਟਸ ਬੈਂਕ (getty image)
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By ETV Bharat Business Team

Published : July 29, 2026 at 11:48 AM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੇਟੀਐਮ ਪੇਮੈਂਟਸ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀਪੀਬੀਐਲ) ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਲਾਇਸੈਂਸ

ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਟੀਐਮ ਪੇਮੈਂਟਸ ਬੈਂਕ ਦਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੀਪੀਬੀਐਲ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਨ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ 8 ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ 22 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।

SBI ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲਿਕਵੀਡੇਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ, ਗਿਰੀਕੁਮਾਰ ਐਮ. ਨਾਇਰ ਨੂੰ ਪੇਟੀਐਮ ਪੇਮੈਂਟਸ ਬੈਂਕ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਲਿਕਵੀਡੇਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 8 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੋਂ, ਬੈਂਕ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲਿਕਵੀਡੇਟਰ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁਣ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1949 ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ, 2013 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ, ਉਸਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਪੇਟੀਐਮ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਪ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਇਸ ਵੱਡੇ ਝਟਕੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੇਟੀਐਮ ਦੀ ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ, 'ਵਨ 97 ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼' ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਟਾਕ 1.43% ਵੱਧ ਕੇ ₹1,308 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੂੰਜੀਕਰਨ ₹83,815 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ।

ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨੋਟ 'ਤੇ, ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ ਪੇਟੀਐਮ ਪੇਮੈਂਟਸ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਪੇਟੀਐਮ ਐਪ ਆਮ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਯੂਪੀਆਈ, ਮੋਬਾਈਲ ਰੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਭੁਗਤਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

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ਪੇਟੀਐਮ ਪੇਮੈਂਟਸ ਬੈਂਕ
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PAYTM PAYMENTS BANK LIMITED

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