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ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ, 3 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਏਟੀਐਮ ਚਾਰਜ

ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, 28 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਏਟੀਐਮ (ATM) ਚਾਰਜ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

SBI
ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਤਸਵੀਰ (ians)
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By ETV Bharat Business Team

Published : September 26, 2026 at 3:50 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 28 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ (PSBs)—ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (SBI), ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ (PNB), ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਬੜੌਦਾ (BoB), ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ—ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ 28 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ATM ਲੈਣ-ਦੇਣ ਫੀਸਾਂ (transaction fees) ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗਾਹਕ ਆਪਣੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ATM ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਦੇ ਨਕਦੀ ਕਢਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'X' 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਬੜੌਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲ ਹੈ। 28 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ATM 'ਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।"

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ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੜਤਾਲ ਸੋਮਵਾਰ (28 ਸਤੰਬਰ) ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ (26 ਅਤੇ 27 ਸਤੰਬਰ) ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਮਕਾਜ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਵਪਾਰ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਇਸ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ RBI ਨੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਦਿਹਾਤੀ ਬੈਂਕ ਕੱਲ੍ਹ (ਐਤਵਾਰ) ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਨਗੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਆਮ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। RBI ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰੰਸੀ ਚੈਸਟਾਂ (currency chests) ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਣ।

ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਲੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ

ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਭੌਤਿਕ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ। UPI (Google Pay, Phone Pay, Paytm ਆਦਿ), ਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਕਿੰਗ, IMPS, NEFT ਅਤੇ RTGS ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 24x7 ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ATM ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?

ਇਹ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ 'ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫੋਰਮ ਆਫ਼ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਜ਼' (UFBU) ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 90 ਫੀਸਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਸਾਰੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦਾ ਇੱਕਸਾਰ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (NPS) ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਅਰਧ-ਸਾਲਾਨਾ ਖਾਤਾ-ਬੰਦੀ (half-yearly closing) ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ। ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ—ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੈੱਕ ਕਲੀਅਰਿੰਗ, ਡਿਮਾਂਡ ਡਰਾਫਟ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ—ਕੱਲ੍ਹ, ਐਤਵਾਰ (27 ਸਤੰਬਰ) ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲੈਣ।

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