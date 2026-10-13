UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ NPCI ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਦੀਵਾਲੀ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ MDR ਚਾਰਜ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਫੀਸ
NPCI ਨੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ UPI ਵਪਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ 0.4% MDR ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ।
Published : October 13, 2026 at 2:24 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NPCI) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੋਣਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀ-ਤੋਂ-ਵਪਾਰੀ (P2M) UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਵਪਾਰੀ ਛੂਟ ਦਰ (MDR) ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੁਣ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸਦੀ ਨਵੀਂ ਤਾਰੀਖ਼ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਿਹੜੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ MDR ਚਾਰਜ ਲੱਗੇਗਾ?
₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਪਾਰੀ ਭੁਗਤਾਨ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ 0.4% ਦਾ MDR ਚਾਰਜ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਾਰਜ ਬੈਂਕਾਂ, ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ UPI ਐਪਸ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਫਲੈਟ ਰੇਟ: ਰੇਲਵੇ, ਟੈਲੀਕਾਮ, ਬੀਮਾ, ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ₹5 ਦਾ ਫਲੈਟ ਚਾਰਜ ਲੱਗੇਗਾ, ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਹੀਂ।
ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ: ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ, ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ 0.02% ਦਾ MDR ਲੱਗੇਗਾ, ਜਿਸਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ ਪ੍ਰਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ₹300 ਹੋਵੇਗੀ।
UPI and Services Steering Committee today decided that, keeping in mind the festive season, Merchant Discount Rate (MDR) on select Person-to-Merchant (P2M) UPI transactions, shall be implemented immediately post Diwali at a date to be notified separately https://t.co/yXWGuj6Z9M— ANI (@ANI) October 13, 2026
ਕੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ?
ਇਸ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ P2P ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ।
₹2,000 ਤੱਕ ਦੀ ਵਪਾਰੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ: ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਜਾਂ ਮਾਲ 'ਤੇ ₹2,000 ਤੱਕ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ 'ਤੇ ਕੋਈ MDR ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ: ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗਲੀ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀ-ਤੋਂ-ਵਿਅਕਤੀ-ਵਪਾਰੀ (P2PM) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਤਹਿਤ UPI QR ਕੋਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ₹1 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਕੋਈ MDR ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ NPCI ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। UPI ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਰਹੇਗਾ।