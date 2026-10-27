HDFC ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਦਲਾਅ: ਅਨੂਪ ਬਾਗਚੀ ਨਵੇਂ MD ਅਤੇ CEO ਬਣੇ, ਸ਼ਸ਼ੀਧਰ ਜਗਦੀਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ
ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Published : October 27, 2026 at 1:47 PM IST
ਮੁੰਬਈ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ, HDFC ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਿਖਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਨੂਪ ਬਾਗਚੀ ਨੇ HDFC ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ (MD) ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (CEO) ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ 27 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸ਼ਸ਼ੀਧਰ ਜਗਦੀਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫਾਈਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। HDFC ਬੈਂਕ ਨੇ ਸ਼ਸ਼ੀਧਰ ਜਗਦੀਸ਼ਨ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਗਦੀਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰਲੇਵੇਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣਾ
ਅਨੂਪ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ HDFC ਬੈਂਕ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਿੱਤੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ।
ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ (Q2) ਵਿੱਚ, HDFC ਬੈਂਕ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ 5.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ ₹19,610 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੈਂਕ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਵਿਆਜ ਆਮਦਨ (NII) ਵੀ ₹34,991 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 9.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ ₹34,619 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ। ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਬੈਂਕ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਵਿਆਜ ਮਾਰਜਿਨ (NIM) 3.16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਸੁਸਤ ਵਿਆਜ ਆਮਦਨ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ
ਇਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਬੈਂਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗੁਪਤ ਡੇਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੂਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਸਾਲ ਕਈ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ
ਇਹ ਸਾਲ HDFC ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਿਖਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਅਸ਼ਾਂਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਤਤਕਾਲੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤਨੁ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੇ ਕੁਝ ਬੈਂਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਬੈਂਕ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਕੈਜ਼ਾਦ ਭਰੂਚਾ ਨੇ ਵੀ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਸ ਸਾਲ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸੀਈਓ ਅਨੂਪ ਬਾਗਚੀ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।