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ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣ ਪੈਸਾ ! IPO ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਈਵ , ਪੜ੍ਹੋ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ

ਮਨੀਪਾਲ ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਜੂਨੀਪਰ ਗ੍ਰੀਨ ਦੇ ਆਈਪੀਓ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ 11,000 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 14,750 ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

MAINBOARD IPO ALERT
ਸੰਕੇਤਕ ਫੋਟੋ (getty image)
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By ETV Bharat Business Team

Published : July 25, 2026 at 6:21 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਫ਼ਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਆਈਪੀਓ ਮਾਰਕੀਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦਿਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ - ਮਨੀਪਾਲ ਹੈਲਥ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਅਤੇ ਜੂਨੀਪਰ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ - ਆਪਣੇ ਆਈਪੀਓ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਕੱਠੇ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 11,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਓ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਆਈਪੀਓ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ।

ਮਨੀਪਾਲ ਹੈਲਥ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਆਈਪੀਓ (Manipal Health IPO)

ਮਨੀਪਾਲ ਹੈਲਥ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਪਤਾਲ ਚੇਨ ਹੈ। ਇਸ ਆਈਪੀਓ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਈਪੀਓ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਕਮਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਕਰੇਗੀ। ਆਈਪੀਓ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਅਤੇ 31 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਲਈ ₹560 ਅਤੇ ₹590 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀਮਤ ਪੱਟੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਲਈ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ₹14,750 ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ 5 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ (BSE ਅਤੇ NSE) 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਜੂਨੀਪਰ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਆਈਪੀਓ (Juniper Green Energy IPO)

ਕੰਪਨੀ ਸੂਰਜੀ ਅਤੇ ਪੌਣ ਊਰਜਾ ਵਰਗੇ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਅਨੁਕੂਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਈਪੀਓ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਅਤੇ 3 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਆਈਪੀਓ ਰਾਹੀਂ, ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ₹1,800 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ 'ਤਾਜ਼ਾ ਮੁੱਦਾ' ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ 6 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਆਈਪੀਓ ਲਈ ਕੀਮਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੂਚੀਕਰਨ ਅੱਪਡੇਟ

ਬਜ਼ਾਰ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨਾਲ ਤਰਲਤਾ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੇਨਬੋਰਡ ਆਈਪੀਓ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ - ਇੰਡੋ-ਐਮਆਈਐਮ, ਲੋਹੀਆ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਐਕਸਟਰਾਨੈੱਟ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀਜ਼ - ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, 30 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਲਾਭਾਂ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਜ਼ਾਰ ਜੋਖਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ; ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।

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