ਸੈਂਸੈਕਸ, ਨਿਫਟੀ ਮਾਮੂਲੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਹੋਏ ਬੰਦ, ਮਿਡਕੈਪ ਸਟਾਕ ਵਧੇ
ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੂਚਕਾਂਕ ਮਾਮੂਲੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋਏ।
Published : January 7, 2026 at 4:37 PM IST
ਮੁੰਬਈ: ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਚੱਲ ਰਹੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਚੈਨ ਰੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਬੀਐਸਈ ਸੈਂਸੈਕਸ 102.20 ਅੰਕ ਡਿੱਗ ਕੇ 84,961.14 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਨਐਸਈ ਨਿਫਟੀ 37.95 ਅੰਕ ਡਿੱਗ ਕੇ 26,140.75 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਿਆ 30 ਪੈਸੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਕੇ 89.88 (ਅਸਥਾਈ) 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੱਡੇ-ਕੈਪ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ, ਮਿਡ-ਕੈਪ ਅਤੇ ਸਮਾਲ-ਕੈਪ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਨਿਫਟੀ ਮਿਡਕੈਪ 100 ਇੰਡੈਕਸ 276.15 ਅੰਕ ਜਾਂ 0.45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ 61,424.70 'ਤੇ ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ ਸਮਾਲਕੈਪ 100 ਇੰਡੈਕਸ 70.65 ਅੰਕ ਜਾਂ 0.40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ 17,958.50 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੈਕਟਰਲ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਨਿਫਟੀ ਆਈਟੀ (1.87 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ), ਨਿਫਟੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਡਿਊਰੇਬਲਜ਼ (1.69 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ), ਨਿਫਟੀ ਫਾਰਮਾ (0.69 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ), ਨਿਫਟੀ ਇੰਡੀਆ ਡਿਫੈਂਸ (0.65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ), ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ ਮੀਡੀਆ (0.07 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋਏ, ਆਈਏਐਨਐਸ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਨਿਫਟੀ ਆਟੋ (0.80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ), ਨਿਫਟੀ ਆਇਲ ਐਂਡ ਗੈਸ (0.66 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ), ਨਿਫਟੀ ਇਨਫਰਾ (0.50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ), ਨਿਫਟੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (0.33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ), ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ (0.31 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਘਾਟੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋਏ।
ਸੈਂਸੈਕਸ ਪੈਕ ਵਿੱਚ, ਟਾਈਟਨ, ਐਚਸੀਐਲ ਟੈਕ, ਟੈਕ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਇਨਫੋਸਿਸ, ਸਨ ਫਾਰਮਾ, ਟੀਸੀਐਸ, ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਬੈਂਕ, ਈਟਰਨਲ, ਐਲ ਐਂਡ ਟੀ, ਬੀਈਐਲ, ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਂਟ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ, ਪਾਵਰ ਗਰਿੱਡ, ਐਚਡੀਐਫਸੀ ਬੈਂਕ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਪੇਂਟਸ, ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ, ਐਚਯੂਐਲ, ਐਸਬੀਆਈ, ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ, ਐਮ ਐਂਡ ਐਮ, ਬਜਾਜ ਫਾਈਨੈਂਸ, ਇੰਡੀਗੋ ਅਤੇ ਬਜਾਜ ਫਿਨਸਰਵ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਏ।
ਜੀਓਜੀਤ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਖੋਜ ਮੁਖੀ ਵਿਨੋਦ ਨਾਇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "2026 ਦੀ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋਖਮ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਕਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸਾਵਧਾਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋਖਮ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫ਼ਾ-ਵਸੂਲੀ ਸੂਚਕਾਂਕ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਈਟੀ, ਫਾਰਮਾ ਅਤੇ ਮਿਡ-ਕੈਪ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨੇ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਦੁਰਲੱਭ ਧਾਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਸੀਮਾ-ਬੱਧ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।"