LPG Gas Booking: ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ 45 ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬੁੱਕ
ਸਾਰੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਐਲਪੀਜੀ ਰੀਫਿਲ ਬੁਕਿੰਗ ਅੰਤਰਾਲ ਹੁਣ 25 ਦਿਨਾਂ 'ਤੇ ਇਕਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : September 8, 2026 at 1:41 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਘਰੇਲੂ ਐਲਪੀਜੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਵਿੱਚ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ (MoPNG) ਨੇ ਸਾਰੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਐਲਪੀਜੀ ਰੀਫਿਲ ਬੁਕਿੰਗ ਵਿਚਕਾਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲੰਡਰ ਬੁਕਿੰਗ ਲਈ ਹੁਣ 25 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਬੁਕਿੰਗ ਅੰਤਰਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (OMCs) - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ (IOCL), ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ (BPCL), ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ (HPCL) - ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
LPG Refill Booking Interval Revised to 25 Days for All Domestic Consumers— Ministry of Petroleum and Natural Gas #MoPNG (@PetroleumMin) September 8, 2026
The inter-refill booking interval for domestic LPG consumers has been revised, fixing it uniformly at 25 days across both urban and rural areas, with immediate effect.
Background:
In March 2026, amid the… pic.twitter.com/qEMHAeqakC
ਪੇਂਡੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਿਲੰਡਰ ਬੁਕਿੰਗ ਵਿਚਕਾਰ 45 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਇਹ ਉਡੀਕ ਸਮਾਂ ਹੁਣ 45 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 25 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਪੇਂਡੂ ਖਪਤਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ 20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਲੰਡਰ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ, ਅੰਤਰਾਲ 25 ਦਿਨਾਂ 'ਤੇ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ?
ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਗੋਪੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਕਟ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਬਾਲਣ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਗੈਸ ਤੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ
- ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਐਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
- ਬੈਕਲਾਗ ਸਾਫ਼: ਵੰਡ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਗੈਸ ਰੀਫਿਲ ਦਾ ਬੈਕਲਾਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ: ਘਰੇਲੂ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਨੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਸਟਾਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਆਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਸਿਰਫ 2.5 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਜਾਂ ਪੈਨਿਕ ਬੁਕਿੰਗ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
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