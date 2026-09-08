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LPG Gas Booking: ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ 45 ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬੁੱਕ

ਸਾਰੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਐਲਪੀਜੀ ਰੀਫਿਲ ਬੁਕਿੰਗ ਅੰਤਰਾਲ ਹੁਣ 25 ਦਿਨਾਂ 'ਤੇ ਇਕਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

LPG Gas Booking
ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ 45 ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬੁੱਕ (getty image)
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By ETV Bharat Business Team

Published : September 8, 2026 at 1:41 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਘਰੇਲੂ ਐਲਪੀਜੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਵਿੱਚ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ (MoPNG) ਨੇ ਸਾਰੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਐਲਪੀਜੀ ਰੀਫਿਲ ਬੁਕਿੰਗ ਵਿਚਕਾਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲੰਡਰ ਬੁਕਿੰਗ ਲਈ ਹੁਣ 25 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਬੁਕਿੰਗ ਅੰਤਰਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (OMCs) - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ (IOCL), ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ (BPCL), ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ (HPCL) - ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਪੇਂਡੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ

ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਿਲੰਡਰ ਬੁਕਿੰਗ ਵਿਚਕਾਰ 45 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਇਹ ਉਡੀਕ ਸਮਾਂ ਹੁਣ 45 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 25 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਪੇਂਡੂ ਖਪਤਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ 20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਲੰਡਰ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ, ਅੰਤਰਾਲ 25 ਦਿਨਾਂ 'ਤੇ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ?

ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਗੋਪੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਕਟ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਬਾਲਣ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਗੈਸ ਤੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ

  • ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਐਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
  • ਬੈਕਲਾਗ ਸਾਫ਼: ਵੰਡ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਗੈਸ ਰੀਫਿਲ ਦਾ ਬੈਕਲਾਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
  • ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ: ਘਰੇਲੂ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਨੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਸਟਾਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਆਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਸਿਰਫ 2.5 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਜਾਂ ਪੈਨਿਕ ਬੁਕਿੰਗ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

TAGGED:

ਐਲਪੀਜੀ ਬੁਕਿੰਗ
ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਬੁਕਿੰਗ
LPG REFILL BOOKING
ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ
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