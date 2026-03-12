ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ₹900 ਤੋਂ ਪਾਰ, ਜਾਣੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ ਕੀਮਤ ?
ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਯੁੱਧ ਨੇ ਐਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
Published : March 12, 2026 at 3:27 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਦੇ ਫੌਜੀ ਤਣਾਅ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਰਸੋਈਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਐਲਪੀਜੀ ਦਰਾਂ (14.2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ)
ਸਪਲਾਈ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:
- ਪਟਨਾ: ₹942.50
- ਚੇਨਈ: ₹928
- ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ₹913
- ਮੁੰਬਈ: ₹912.50
- ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ₹905
- ਬੰਗਲੁਰੂ: ₹855.50
- ਕੋਲਕਾਤਾ: ₹879 ਅਤੇ ₹930 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ (ਅੱਪਡੇਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ)
ਸਪਲਾਈ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਾਰਨ: ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਰੁਕਾਵਟ
ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਲੱਗਭਗ ਅੱਧਾ (ਲੱਗਭਗ 191 mmscmd) ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਰਾਹੀਂ ਟੈਂਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਯੁੱਧ ਨੇ ਇਸ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਟੈਂਕਰ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਲੱਗਭਗ 60 ਐਮਐਮਐਸਸੀਐਮਡੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਘਾਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੈਨਿਕ ਬੁਕਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਗੈਸ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਡਰੋਂ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸਿਲੰਡਰ ਬੁੱਕ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਕੰਟੀਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਰੇਲਵੇ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ
ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇ ਕੈਟਰਿੰਗ ਐਂਡ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਆਈਆਰਸੀਟੀਸੀ) ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫੂਡ ਪਲਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜਨ ਆਹਾਰ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਵਿਕਲਪਕ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਪਲੇਟਾਂ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਓਵਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ: ESMA ਲਾਗੂ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਬਰਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਸਿਲੰਡਰ ਬੁੱਕ ਨਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਰੁਝਾਨ
ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਲੋਕ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉਪਕਰਣਾਂ (ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਕੁੱਕਟੌਪ) ਵੱਲ ਮੁੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ 40% ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਜਲਦੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਰਣਨੀਤਕ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।