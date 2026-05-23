LPG New Rules: ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ, ਦੇਖੋ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਹਰੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ, 25 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਲਾਕ-ਇਨ ਮਿਆਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਤਰਲ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਗੈਸ (LPG)
By ETV Bharat Business Team

Published : May 23, 2026 at 12:48 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਗੈਸ (ਐਲਪੀਜੀ) ਅਤੇ ਪਾਈਪਡ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ (ਪੀਐਨਜੀ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ, ਇੱਕ ਗੈਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ' ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਗੈਸ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਖਪਤਕਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਮੁੱਖ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

1. ਦੋਹਰੇ PNG ਅਤੇ LPG ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਗਰਮ PNG ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਘਰੇਲੂ LPG ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ PNG ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੁਆਰਾ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ LPG ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਛੱਡਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਇੰਡੇਨ, ਭਾਰਤ ਗੈਸ, ਐਚਪੀ ਗੈਸ) ਦੁਆਰਾ LPG ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਰੀਫਿਲ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਖਪਤਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਿਲੰਡਰ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਤਰਕ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

2. ਸਿਲੰਡਰ ਬੁਕਿੰਗ ਲਈ 'ਲਾਕ-ਇਨ ਪੀਰੀਅਡ' ਨਿਰਧਾਰਤ

ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸ ਬੁਕਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਦੋ ਬੁਕਿੰਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਅੰਤਰਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:

ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ: ਖਪਤਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਸਿਲੰਡਰ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ: ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਦੋ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਵਿਚਕਾਰ 45 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅੰਤਰ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

3. ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤਸਦੀਕ ਲਾਜ਼ਮੀ

ਸਾਰੇ ਸਰਗਰਮ ਐਲਪੀਜੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਆਧਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੀਫਿਲ ਬੁਕਿੰਗ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਟੈਕਸਯੋਗ ਆਮਦਨ ₹10 ਲੱਖ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਲਪੀਜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

4. ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਡੀਏਸੀ ਸਿਸਟਮ

ਗੈਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਕੋਡ (ਡੀਏਸੀ) ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਲੰਡਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਖਪਤਕਾਰ ਆਪਣੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਓਟੀਪੀ (ਵਨ-ਟਾਈਮ ਪਾਸਵਰਡ) ਡਿਲੀਵਰੀ ਏਜੰਟ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੇਗਾ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਗੈਸ ਵਿਤਰਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ।

