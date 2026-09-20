LPG KYC ਨਿਯਮ: 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ LPG ਆਧਾਰ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ? ਇੰਝ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਕਰੋ ਪੂਰਾ...

LPG KYC ਨਿਯਮ: 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ LPG ਆਧਾਰ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ? ਇੰਝ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਕਰੋ ਪੂਰਾ...
ਘਰੇਲੂ LPG ਖਪਤਕਾਰ ਆਪਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਧਾਰ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤਸਦੀਕ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Published : September 20, 2026 at 7:35 PM IST
LPG AADHAAR VERIFICATION: ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਰਿਫਿਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਘਰੇਲੂ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. (LPG) ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ (BAA) ਜਾਂ ਈ-ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ. (e-KYC) ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਤਸਦੀਕ ਪਛਾਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ।
ਆਧਾਰ-ਅਧਾਰਿਤ LPG e-KYC ਸਬੰਧੀ
ਆਧਾਰ-ਅਧਾਰਿਤ LPG e-KYC ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ LPG ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਿਤ ਐਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ (face recognition) ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਹਰਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ LPG ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਸਾਨ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ LPG ਵਿਤਰਕ (distributor) ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਢੰਗ 1: ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਾਂ ਰਾਹੀਂ LPG e-KYC
ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਖਪਤਕਾਰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਐਪਾਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀ (OMC) ਦੀ ਐਪ (Indane ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ IndianOil ONE, Bharat Gas ਲਈ Hello BPCL ਜਾਂ HP Gas ਲਈ HP Pay) ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ (face recognition) ਆਦਿ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਐਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ UIDAI Aadhaar FaceRD ਐਪ ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਸਕੈਨਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਰਜਿਸਟਰ ਜਾਂ ਲੌਗ-ਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੀਨੂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ e-KYC / Re-KYC ਵਿਕਲਪ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। OMC ਐਪ 'Aadhaar FaceRD' ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕੈਮਰਾ ਚਾਲੂ ਕਰੇਗੀ। ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਕੈਨ ਲੈਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਝਪਕਣਾ ਜਾਂ ਸਿਰ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣਾ) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਸਫਲ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ KYC ਸਥਿਤੀ ਐਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ।
ਤਰੀਕਾ 2: ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ LPG ਵਿਤਰਕ (Distributor) ਦੇ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਵਿਖੇ
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖਪਤਕਾਰ ਆਫ਼ਲਾਈਨ ਤਸਦੀਕ (verification) ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਧੇ ਆਪਣੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ (fingerprint) ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਪੁਤਲੀ (iris) ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ:
ਸਬੰਧਤ ਗੈਸ ਵਿਤਰਕ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ੋਅਰੂਮ 'ਤੇ ਜਾਓ।
ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ LPG ਖਪਤਕਾਰ ਨੰਬਰ/ਪਾਸਬੁੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ।
ਸਟੋਰ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਜਾਂ ਆਇਰਿਸ (ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਪੁਤਲੀ) ਸਕੈਨਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ।
ਢੰਗ 3: ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੌਰਾਨ
ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਏਜੰਟ ਰੀਫਿਲ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਜਾਂ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਸਕੈਨ (face scan) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਜੇਕਰ ਖਪਤਕਾਰ e-KYC ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਜਿਹੜੇ ਖਪਤਕਾਰ BAA (ਬਾਇਓਮੈਟਿ੍ਰਕ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ) ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ LPG ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ OMC (ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀ) ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਚੈਨਲਾਂ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ, ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ, WhatsApp ਚੈਟਬੋਟ, IVRS ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਪਲਬਧ ਚੈਨਲਾਂ - 'ਤੇ ਇਸ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ OMC ਕੋਲ ਸਥਾਨਕ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ, ਲਾਗੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ 'ਤੇ 5 ਕਿਲੋ ਜਾਂ 10 ਕਿਲੋ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਵਿੱਚ LPG ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਘਰੇਲੂ LPG ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਇਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2026 ਲਈ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਸਬਸਿਡੀ 14.2 ਕਿਲੋ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਪਿੱਛੇ ਲਗਭਗ 210 ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਘਰੇਲੂ LPG ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ OMCs ਨੂੰ 22,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਤੇ 2026-27 ਦੌਰਾਨ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।