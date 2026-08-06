ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਚਾਰਜ ? ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਟੈਕਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ...ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ
Published : August 6, 2026 at 8:40 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 'ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026' ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ 'ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਐਕਟ, 2007' ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਸੋਧ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ (PSPs) ਨੂੰ UPI ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਚਰਚਾ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਇਆ ਬਦਲਾਅ ?
'ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਐਕਟ, 2007' ਦੀ ਧਾਰਾ 10A ਦੇ ਤਹਿਤ - ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਸੀ - ਬੈਂਕਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲਈ ਗਾਹਕਾਂ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ₹50 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ RuPay ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ BHIM-UPI।
ਨਵੇਂ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੋਡ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹਿਣਗੇ।
ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਬਿਆਨ: "ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਗਤ ਝੱਲਣੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ"
ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੂਪੀਆਈ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
'ਯੂਜ਼ਰ-ਪੇ' ਮਾਡਲ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਦੋ ਵਿਕਲਪ ਹਨ: ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਸਹਿਣ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਇਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (ਐਮਡੀਆਰ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਧ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।"
ਕੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ?
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਪੀਅਰ-ਟੂ-ਪੀਅਰ (P2P) ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹੇਗਾ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ UPI ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਸਬਜ਼ੀ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ, ਆਟੋ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕਾਂ, ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ
ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਕਮ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ₹2,000) ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਪਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਨਾਮਾਤਰ ਚਾਰਜ (MDR) ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ?
ਇਸ ਵੇਲੇ, RTGS ਅਤੇ NEFT ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਔਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸੇਵਾ ਖਰਚੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ UPI ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। UPI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸਰਵਰਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਸਬੰਧੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ MDR (ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ) ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।