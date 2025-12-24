ETV Bharat / business

31 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਕਰੋ ਲਿੰਕ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਬੰਦ

ਪੈਨ-ਆਧਾਰ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਨਾਲ ਪੈਨ ਕਾਰਡ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

PAN AADHAAR LINKING DEADLINE
ਪੈਨ-ਆਧਾਰ ਲਿੰਕ (IANS)
By ETV Bharat Business Team

Published : December 24, 2025 at 6:51 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 31 ਦਸੰਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਨ ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਯੋਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਯਾਨੀ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਪੈਨ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪੈਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ₹1,000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਨ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਨ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਫੰਡ ਬਲੌਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ TDS ਅਤੇ TCS ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ 26AS ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ, ਅਤੇ TCS/TDS ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ/ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ₹50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ₹10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਂਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ।

KYC ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਇਕੁਇਟੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲਿੰਕਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੈ?

ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ, 'Quick Links' 'ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ 'Link Aadhaar' ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਅਤੇ 1,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰੋ। ਭੁਗਤਾਨ ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਪੈਨ ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ ਕਰੋ। OTP ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤਸਦੀਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਨਾਮ ਅਤੇ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਪੈਨ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

