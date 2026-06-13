ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ! ਪੈਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਡੀਜ਼ਲ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ
ਪੈਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ 15% ਆਈਸੋਬਿਊਟਨੋਲ ਮਿਲਾਕੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
Published : June 13, 2026 at 4:44 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਡੀਜ਼ਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਂਗ, ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਈਸੋਬੁਟਾਨੋਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਸਤਾ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਈਸੋਬੁਟਾਨੋਲ ਕੀ ਹੈ?
ਆਈਸੋਬੁਟਾਨੋਲ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜੈਵਿਕ ਰਸਾਇਣ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੱਕੀ, ਗੰਨੇ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ (ਬਾਇਓਮਾਸ) ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਈਥਾਨੌਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨੀ ਈਥਾਨੌਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ ਆਈਸੋਬੁਟਾਨੋਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਡੀਜ਼ਲ ਵਿੱਚ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਆਈਸੋਬੁਟਾਨੋਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
Nagpur, Maharashtra: At the Climate and AI Conference, Union Minister Nitin Gadkari says, ''We have ethanol factories. Now we are in process of making of isobutanol which is alternative for diesel. Now because of the low quality coal is the strength for Vidarbha or it is also a… pic.twitter.com/nT1RZybdMh— IANS (@ians_india) April 3, 2026
ਆਈਸੋਬਿਊਟਾਨੋਲ ਨਾਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਫਾਇਦੇ
- ਸਸਤਾ ਬਾਲਣ: ਡੀਜ਼ਲ ਵਿੱਚ 15% ਆਈਸੋਬਿਊਟਾਨੋਲ ਮਿਲਾਉਣ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਰਾਹਤ: ਇਹ ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਰਵਾਇਤੀ ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਧੂੰਆਂ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਵਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਾਏਗਾ।
- ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ਾ ਘਟਾਓ: ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਡੀਜ਼ਲ ਵਿਕਲਪ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਓ: ਇਸਦਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ (ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ) ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਲਈ ਚੰਗੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮਿਲਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ।
ਇੰਜਣ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ?
ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਟੈਸਟ ਸਫਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਣਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖੋਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਮਾਈਲੇਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਾਲਣ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ।
ਨਵੇਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਈਥਾਨੌਲ-ਅਧਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸ਼ੱਕੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਏ। ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।