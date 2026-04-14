LIC ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ: 1 ਸ਼ੇਅਰ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ 1 ਸ਼ੇਅਰ ਮੁਫ਼ਤ, ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੋਨਸ ਦਾ ਐਲਾਨ

LIC ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ: 1 ਸ਼ੇਅਰ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ 1 ਸ਼ੇਅਰ ਮੁਫ਼ਤ, ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੋਨਸ ਦਾ ਐਲਾਨ
LIC ਹਰ 1 ਸ਼ੇਅਰ ਲਈ ਇੱਕ ਬੋਨਸ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਨਸ ਸ਼ੇਅਰ 12 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ।
Published : April 14, 2026 at 5:00 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ (LIC) ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੱਖਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੱਗਭਗ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ LIC ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ 1:1 ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਬੋਨਸ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਮਿਤੀ 'ਤੇ LIC ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲੇਗਾ।
ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਈ LIC ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੋਨਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ (ਐਕਸਚੇਂਜ ਫਾਈਲਿੰਗ) ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਤਰਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੋਨਸ ਸ਼ੇਅਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮਿਤੀ ਦਾ ਅਜੇ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਨਸ ਸ਼ੇਅਰ 12 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ ਯੋਗ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਡੀਮੈਟ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਸਬੂਤ
ਐਲਆਈਸੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਪਾਰਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ, ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ₹1.46 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਅਤੇ ਸਰਪਲੱਸ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਦੀ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਅਕਤੂਬਰ-ਦਸੰਬਰ 2025) ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ 17.4% ਵਧ ਕੇ ₹12,930.44 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ੁੱਧ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਆਮਦਨ ਵੀ 17.4% ਵਧ ਕੇ ₹1.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ।
ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਚਾਲ: ਅਰਸ਼ ਤੋਂ ਫਰਸ਼ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸੀ
ਐਲਆਈਸੀ ਦਾ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਸਫ਼ਰ ਇੱਕ ਰੋਲਰ-ਕੋਸਟਰ ਸਵਾਰੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। 17 ਮਈ, 2022 ਨੂੰ ₹949 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਟਾਕ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ, 29 ਮਾਰਚ, 2023 ਨੂੰ ₹530.20 ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅਤੇ 1 ਅਗਸਤ, 2024 ਨੂੰ ₹1221.50 ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜੋ ਇਸਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ 130% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤਣਾਅ (ਈਰਾਨ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਥਿਤੀ ਸਮੇਤ) ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਟਾਕ ₹800 ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਨਸ ਸ਼ੇਅਰ LIC ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੌਲਤ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।