LG ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਉਛਾਲ

LG ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਆਪਣੀ IPO ਕੀਮਤ ਤੋਂ 50% ਵੱਧ ਖੁੱਲ੍ਹੇ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆਈ ਮੂਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ।

ਐਲਜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਇੰਡੀਆ (IANS)
ETV Bharat Business Team

October 15, 2025 at 11:13 AM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: LG ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਵਪਾਰਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸ਼ੇਅਰ ₹1,140 ਦੀ IPO ਕੀਮਤ ਤੋਂ 50.4% ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ, ਜੋ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪ ਲੱਗਭਗ $13.07 ਬਿਲੀਅਨ ਜਾਂ ਲੱਗਭਗ ₹1.15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਲ ਇਸ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆਈ ਮੂਲ, LG ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੱਗਭਗ $10 ਬਿਲੀਅਨ (₹8,800 ਕਰੋੜ) ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ LG ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ IPO ਨੂੰ 2008 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗ ਮਿਲੀ ਸੀ। LG ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ 2021 ਵਿੱਚ Zomato (ਹੁਣ Eternal) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ IPO ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ IPO ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਫਰਮ ਪ੍ਰਭੂਦਾਸ ਲੀਲਾਧਰ ਨੇ LG ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ "ਖਰੀਦਦਾਰੀ" ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ₹1780 ਦਾ ਟੀਚਾ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਵੰਡ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਬ੍ਰਾਂਡ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਤਪਾਦ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਸਥਾਰ, B2B ਕਾਰੋਬਾਰ, ਅਤੇ AMC (ਸਾਲਾਨਾ ਸੇਵਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ) 'ਤੇ ਧਿਆਨ FY2025-28 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਾਲੀਆ, ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਭ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੋਤੀਲਾਲ ਓਸਵਾਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕੋਲ LG ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਇੰਡੀਆ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਰੇਟਿੰਗ ਅਤੇ ₹1800 ਦਾ ਟੀਚਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਵਾਪਸੀ ਅਨੁਪਾਤ, ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸੰਚਾਲਨ ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਥਾਨਕਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਚ ਮੁੱਲਾਂਕਣ 'ਤੇ ਵਪਾਰਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ 2024 ਅਤੇ 2029 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 14% ਦੀ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ LG ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

LG ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ IPO ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ 2022 ਦੇ LIC, Paytm ਅਤੇ Zomato ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ IPO ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲੱਗਭਗ $873 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਰਲਪੂਲ, ਵੋਲਟਾਸ ਅਤੇ ਹੈਵਲਸ ਵਰਗੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ LG ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਪੈਰ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।

ਐਲਜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਇੰਡੀਆ
