AI, ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ 'ਤੇ ਫੋਕਸ, ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਹੋਵੇਗਾ ਨਿਰਣਾਇਕ
ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖੇ ਸਬਕਾਂ, ਵਧਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਤਣਾਅ ਤੇ ਏਆਈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ।
Published : January 25, 2026 at 8:21 PM IST
ਗੌਤਮ ਦੇਬਰਾਏ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ, ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀਆਂ ਫੌਜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏਆਈ) ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੱਖਿਆ ਖਰਚ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਸਬਕ
ਹਾਲੀਆ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਫੌਜ, ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਰੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਫੌਜੀ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿੱਖੇ ਗਏ ਸਬਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ
ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੌਰਾਨ, ਤਿੰਨੋਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੀਆਂ ਸਨ, ਕਿੱਥੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।
ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ
ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੱਜ ਯੁੱਧ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਸਾਈਬਰ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸ਼ਕਤੀ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਅਸਥਿਰ ਗਲੋਬਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਧਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ—ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਈਰਾਨ, ਗਾਜ਼ਾ, ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ—ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਰਣਨੀਤਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਹੁਤ ਅਸਥਿਰ ਹੈ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਹਾਲਾਤ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬਜਟ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੀਡੀਪੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਧ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕ ਹੈ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜੇਕਰ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਮਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ (R&D) ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਬਜਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਹੌਲੀ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1990 ਅਤੇ 2015 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਿਛਲੇ 8 ਤੋਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਹਥਿਆਰ, ਆਧੁਨਿਕ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ
ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਹੁਣ ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਥਿਆਰ ਨਿਰਮਾਣ, ਡਰੋਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਬਜਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਏਆਈ, ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ: ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਜੰਗ
ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਬੀਕੇ ਖੰਨਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਏਆਈ, ਡਰੋਨ, ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਸਿਖਲਾਈ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਧ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸਿੱਧੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਫਲਤਾ
ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਖੰਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ 'ਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ।
ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਲੋੜ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਪੈਦਲ ਇਕਾਈਆਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਏਆਈ-ਅਧਾਰਤ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਖੰਨਾ ਨੇ ਥੀਏਟਰ ਕਮਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੌਜ, ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਢਾਂਚਾ ਲੜਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਗਤੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ।
ਚੀਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਿਆਰੀਆਂ
ਚੀਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੋ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੋਰ, ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ-ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪਹਾੜੀ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਲਕੇ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ
ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ 7 ਤੋਂ 10 ਸਕੁਐਡਰਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਸ਼ਕਤੀ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਲ ਸੈਨਾ ਲਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮੌਜੂਦਾ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਅੰਕੜੇ
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਲਈ ₹6.81 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 9.53 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦਾ ਲਗਭਗ 13.45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਅਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ
ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ 1.80 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸਵਦੇਸ਼ੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਯਾਤ ਦੀ ਲੋੜ
ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਯਾਤ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਗਨੀਵੀਰ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਗਨੀਵੀਰ ਭਰਤੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਰੱਖਿਆ ਖਰਚ ਦਾ ਘਟਦਾ ਹਿੱਸਾ
ਪੀਆਰਐਸ ਵਿਧਾਨਕ ਖੋਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਖਰਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘਟਿਆ ਹੈ। 2014-15 ਵਿੱਚ 17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ, ਇਹ 2025-26 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 13 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਿਰਫ਼ ਬਜਟ ਵਧਾਉਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ
ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਸੁਭਾਂਗੀ ਪਾਲਵੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਬਜਟ ਵਧਾਉਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਤੋਂ ਸਬਕਾਂ 'ਤੇ ਕਰੋ ਫੋਕਸ
ਉਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਡਰੋਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੰਚਾਰ ਨੈਟਵਰਕਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੌਕੇ
ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ MSMEs ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾ ਕੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।