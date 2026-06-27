ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਹੈ? ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਿੱਖੋ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ
ਸੀਨੀਅਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਉਮੰਗ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਐਪ ਦੀ ਫੇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Published : June 27, 2026 at 7:50 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਲ, ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ, ਡਾਕਘਰਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਕਠੋਰ ਠੰਡ, ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ 'ਤੇ "ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਮਾਣ" ਐਪ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ "ਉਮੰਗ" ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਆਰਾਮ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਡਿਜੀਟਲ ਜੀਵਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (DLC) ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬਿਮਾਰ, ਜਾਂ ਅਪਾਹਜ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ "ਚਿਹਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ" ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਬਾਹਰੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਜਾਂ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਸਕੈਨਰ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
Face Authentication Technology allows submission of Digital Life Certificates from home through smartphones online. Click the link below to know more about it— EPFO (@officialepfo) August 30, 2024
https://t.co/1g2f31s8Oh#LifeCertificate #JeevanPramaan #Pensioners #EPFOwithYou #HumHainNaa #EPFO #EPF #ईपीएफओ #ईपीएफ pic.twitter.com/zzWFZpt4yb
ਲੋੜੀਂਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੀਵਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵੇਰਵੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ:
- ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ।
- ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਦਾ ਪੀਪੀਓ ਨੰਬਰ।
- ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਐਂਡਰਾਇਡ ਸਮਾਰਟਫੋਨ।
- ਵਿਕਲਪ 1: 'ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਮਾਣ' ਅਤੇ 'ਆਧਾਰ ਫੇਸਆਰਡੀ' ਐਪਸ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰੋ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੈ:
ਐਪਸ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੋ: ਪਹਿਲਾਂ, ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ 'ਆਧਾਰ ਫੇਸਆਰਡੀ' ਐਪ (ਅਧਿਕਾਰਤ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਐਪ) ਅਤੇ 'ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਮਾਣ' ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ।
ਆਪਰੇਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ: ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਐਪ ਖੋਲ੍ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟਰ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕਰੋ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਦਰਜ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਓਟੀਪੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ। ਫਿਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਓ ਅਤੇ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਲਕ ਝਪਕਾਓ।
ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵੇਰਵੇ ਐਂਟਰੀ: ਹੁਣ, ਮੁੱਖ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕਰੋ ਅਤੇ ਓਟੀਪੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ। ਫਿਰ, ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਪੀਪੀਓ ਨੰਬਰ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕਰੋ।
ਫੇਸ ਸਕੈਨ ਅਤੇ ਸਬਮਿਸ਼ਨ: ਵੇਰਵੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 'ਸਕੈਨ' ਵਿਕਲਪ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਲਕ ਝਪਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਇੱਕ 'ਪ੍ਰਮਾਣ ਆਈਡੀ' ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿਕਲਪ 2: ਉਮੰਗ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਲ-ਇਨ-ਵਨ ਉਮੰਗ ਐਪ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹਿਤ ਜੀਵਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਲੌਗਇਨ: ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਉਮੰਗ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਜਾਂ MPIN ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ।
- ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਚੁਣੋ: ਐਪ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਰਚ ਬਾਰ 'ਤੇ ਜਾਓ, 'ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਮਾਣ' ਟਾਈਪ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
- ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ: ਇੱਥੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 'ਜਨਰੇਟ ਲਾਈਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ' ਵਿਕਲਪ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਅਤੇ PPO ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕਰੋ।
- ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ: ਉਮੰਗ ਐਪ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਮੈਚਿੰਗ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਇਸ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਆਧਾਰ ਫੇਸਆਰਡੀ ਐਪ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ)। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸਕੈਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਈਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤੁਰੰਤ ਡਿਜੀਟਲ ਰਸੀਦ ਅਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ
ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਉਮੰਗ ਐਪ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਆਈਡੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਡਿਜੀਟਲ ਜੀਵਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਇੱਕ PDF ਕਾਪੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਅਤੇ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।