ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਰਿਵਾਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਜਾਣੋ

ਰਿਵਾਰਡ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਿੱਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Learn how to redeem credit card reward points
ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਰਿਵਾਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਜਾਣੋ (Getty Images)
By ETV Bharat Business Team

Published : November 6, 2025 at 9:43 PM IST

2 Min Read
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਗਾਹਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੈਸ਼ਬੈਕ, ਛੋਟ ਜਾਂ ਇਨਾਮ ਅੰਕ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਇਨਾਮ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੀਡੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਨਾਮ ਅੰਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮੁਦਰਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕੰਪਨੀ FeeCommerce ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ (F&B) ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੁਣ ਇਨਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਇਨਾਮ ਅੰਕ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੀਡੀਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਮੁਦਰਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੁੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਬਿੱਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਇਨਾਮ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੀਡੀਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ 'ਤੇ ਇਨਾਮ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਕਮਾਏ ਇਨਾਮ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਰੀਡੀਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਰਿਵਾਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਵੇਂ ਰੀਡੀਮ ਕਰਨੇ ਹਨ?

  • ਬੈਂਕ ਦੇ ਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਯੂਜ਼ਰ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ।
  • ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਡ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
  • ਹੁਣ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ 'ਰਿਵਾਰਡ ਪੁਆਇੰਟਸ ਰੀਡੀਮ ਕਰੋ' ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
  • ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
  • ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿੰਡੋ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗੀ।
  • ਨਕਦ, ਕੈਟਾਲਾਗ, ਇੰਸਟਾਵਾਉਚ ਅਤੇ ਏਅਰਮਾਈਲ ਵਰਗੇ ਰਿਵਾਰਡ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਰੀਡੀਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਕਲਪ ਹੋਣਗੇ।
  • ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਿਵਾਰਡ ਪੁਆਇੰਟਸ ਰੀਡੀਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਰਿਵਾਰਡ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੈਸ਼

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਰਿਵਾਰਡ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਕਦ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਿਵਾਰਡ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਰਿਵਾਰਡ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਰੀਡੀਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਫੀਸ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਟੈਕਸ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਲੁਕਵੇਂ ਖਰਚੇ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਿਵਾਰਡ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਰੀਡੀਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੁਕਵੇਂ ਖਰਚੇ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਕਾਰਡ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਰੀਡੀਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਰੀਡੀਮ ਕਰਨ ਲਈ GST ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

