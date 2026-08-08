ਗਲੋਬਲ ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵਧਿਆ ਸੰਕਟ, 2026 'ਚ 163,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ
2026 ਵਿੱਚ 163,000 ਤਕਨੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ। ਓਰੇਕਲ ਅਤੇ ਸਿਸਕੋ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਕਟੌਤੀ।
Published : August 8, 2026 at 1:21 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਾਲ 2026 ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 163,427 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਛਾਂਟੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਦਾ ਵਧਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚੋਂ 91,215 ਲਈ AI ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ AI ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਖੇਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮਤਾਬਕ, ਤਕਨੀਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ:
- ਕਲਾਊਡ ਅਤੇ SaaS: ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛਾਂਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 37,492 ਕਰਮਚਾਰੀ ਛਾਂਟੀ ਹੋਏ ਹਨ।
- ਈ-ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ: ਔਨਲਾਈਨ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛਾਂਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 22,633 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਹੋਈ ਹੈ।
- IT ਸੇਵਾਵਾਂ: ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 16,756 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
- ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ: ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 13,592 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ।
- ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸੌਫਟਵੇਅਰ: ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 13,308 ਛਾਂਟੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ, ਓਰੇਕਲ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤੀ ਕਟੌਤੀ
ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਛਾਂਟੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 88.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਇਕੱਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਗਜ ਓਰੇਕਲ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 25,254 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਮਰੀਕਾ, ਭਾਰਤ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਟੌਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੈੱਟਵਰਕਿੰਗ ਦਿੱਗਜ ਸਿਸਕੋ ਨੇ 4,000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਐਮਡੌਕਸ ਨੇ 2,900 ਅਤੇ ਆਟੋਡੈਸਕ ਨੇ 1,000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਕੰਪਨੀ ਓਪਨਟੈਕਸਟ ਨੇ ਵੀ 400 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ।
ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ
ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਕਨੀਕੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਾਂਟੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਕੰਪਨੀ Monday.com ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ AI ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (ਲਗਭਗ 620 ਕਰਮਚਾਰੀ) ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਕਈ AI ਸਟਾਰਟਅੱਪ, ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫਰਮਾਂ ਵੀ ਅਕਸਰ ਛਾਂਟੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਛਾਂਟੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ
ਇਸ ਪੂਰੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛਾਂਟੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿਸਕੋ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਛਾਂਟੀ ਤੋਂ ਬਚੇ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਨੂੰ AI ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਸ਼ੇਅਰ 17% ਵੱਧ ਗਏ। Monday.com ਅਤੇ ServiceNow ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 2.3% ਅਤੇ 9% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੁਣ ਘੱਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ AI 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।