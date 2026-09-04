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ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਲੋਨ, ਰੈਪੋ ਰੇਟ 6% ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ RBI

ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਰਬੀਆਈ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 5.75-6% ਤੱਕ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

RBI Repo Rate Hike
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ANI)
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By ETV Bharat Business Team

Published : September 4, 2026 at 8:45 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਧਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ EMI ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (UBI) ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਤਰਲਤਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ, RBI ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚੱਕਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਨੀਤੀਗਤ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 5.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5.75 ਤੋਂ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਅਧਾਰ ਅੰਕ (0.25%) ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਤੰਗ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਹੈ।

ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਿਉਂ ਵਧਿਆ ਹੈ?

ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ $136 ਬਿਲੀਅਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਜਮ੍ਹਾਂ (FCNR-B) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਵੱਡੇ ਡਾਲਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਨਕਦੀ ਭੰਡਾਰ, ਜੋ ਕਿ ਜੂਨ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ₹4.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀ, ਅਗਸਤ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ ₹8.05 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਇਹ ਵਾਧਾ 11 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ₹14.17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਰਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਆਰਬੀਆਈ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ RBI ਦੇ ਕਦਮ

ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ RBI ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਰੇਟ ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ (VRRR) ਅਤੇ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟਲ ਕੈਸ਼ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੇਸ਼ੋ (I-CRR) ਵਰਗੇ ਤਕਨੀਕੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤਰਲਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਝਟਕਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਗਲੋਬਲ ਕਾਰਕ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਉਮੀਦ ਦਸੰਬਰ ਲਈ ਹੈ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਦਰ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ $90 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, RBI ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਉਪਾਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

TAGGED:

BANKING SYSTEM LIQUIDITY
UNION BANK OF INDIA REPORT
INFLATION CONTROL INDIA
ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ
RBI REPO RATE HIKE

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