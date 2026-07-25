ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 31 ਜੁਲਾਈ, 2026
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 31 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਹੈ।
Published : July 25, 2026 at 3:55 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ (ITR) ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 31 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਰੀਖ ਵਧਾਏਗੀ। ਪਰ ਟੈਕਸ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਰੀਖ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰੋ।
ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ
ਹਰ ਸਾਲ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਕਾਰਨ, ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ ਪੋਰਟਲ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਰੈਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀਆਂ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਟਰਨ ਫਸ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਸਕਦੇ ਹੋ।
31 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ?
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ITR ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ।
- ₹5,000 ਲੇਟ ਫੀਸ: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ₹5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ₹5,000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ। ₹5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ, ਜੁਰਮਾਨਾ ₹1,000 ਹੈ।
- 1% ਵਾਧੂ ਵਿਆਜ: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
- ਘਾਟਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ: ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕੋਗੇ।
- ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਰਿਫੰਡ: ਆਪਣੀ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਕਸ ਰਿਫੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰੋ
ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮ 16 ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਫੰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ।