ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਸਮੇਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ

ਕਿਰਤ ਕੋਡ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਗ੍ਰਾਮ-ਜੀ ਰਾਮ-ਜੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨਗੇ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ ਕਿਰਤ, ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਫਾਰ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਯੂਜ਼ ਐਂਡ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਐਨਰਜੀ (ਸ਼ਾਂਤੀ) ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਤ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) (ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ) ਬਿੱਲ, 2025 ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ) 2005 ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 125 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਢੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (SKM) ਅਤੇ NCCOEE (ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਆਫ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਫੋਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ (CTUs) ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ/ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 12 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।"

ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੜਤਾਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ (BMS) ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ INTUC, AITUC ਅਤੇ CITU ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।

