1 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ KYV ਸਬੰਧੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਖਤਮ, NHAI ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
NHAI ਨੇ FASTag ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਾਰਾਂ ਲਈ KYV ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 1 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
Published : January 2, 2026 at 9:28 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NHAI) ਨੇ FASTags ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। 1 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਕਾਰਾਂ, ਜੀਪਾਂ ਅਤੇ ਵੈਨਾਂ ਵਰਗੇ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ FASTags ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ Know Your Vehicle (KYV) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ FASTag ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ।
KYV ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਸੀ?
KYV, ਜਾਂ Know Your Vehicle, ਇੱਕ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ FASTag ਸਹੀ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ FASTag ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਕਸਰ, FASTag ਨੂੰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਜਦੋਂ KYV ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ, ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ?
NHAI ਦੇ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ, ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ KYV ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ FASTag ਜਾਰੀ ਅਤੇ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ KYV ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ FASTag ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ-ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਮੌਜੂਦਾ FASTag ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹੋਣਗੇ?
FASTags ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈਸ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਿਯਮਤ KYV ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ:
- FASTag ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਟੈਗ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
- ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਫਾਸਟੈਗ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ KYV ਰਾਹੀਂ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ?
ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, NHAI ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਹੁਣ ਵਾਹਨ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ FASTags ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਵਾਹਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (RC) ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ?
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ KYV ਕਾਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, NHAI ਨੇ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ FASTag ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਤ ਬਣਾਏਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਹਾਈਵੇ ਯਾਤਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ