ਹੁਣ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਆਪਣਾ CIBIL ਸਕੋਰ, ਲੋਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ?

ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ, ਕਰਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਔਨਲਾਈਨ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਹੁਣ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਆਪਣਾ CIBIL ਸਕੋਰ, ਲੋਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ? (getty image)
Published : December 6, 2025 at 5:16 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ CIBIL ਸਕੋਰ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਕੋਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੱਤੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਜਾਂ NBFC (ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀ) ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੱਤੀ ਕੁੰਡਲੀ ਹੈ।

ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਕੋਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਦਿਨ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ CIBIL ਸਕੋਰ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ CIBIL ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ...

CIBIL ਸਕੋਰ: ਤੁਹਾਡਾ 'ਵਿੱਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ'

CIBIL ਸਕੋਰ 300 ਤੋਂ 900 ਤੱਕ ਦਾ ਤਿੰਨ-ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਇਤਿਹਾਸ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

  • ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ EMI ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾ ਕੀਤੇ,
  • ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ,
  • ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ।

750 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਕੋਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਘੱਟ ਸਕੋਰ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ CIBIL ਸਕੋਰ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂਚ ਕਰੋ

ਅੱਜ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਕੋਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।

ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
1. CIBIL ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ

ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਤੁਸੀਂ CIBIL ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ (ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਆਈਡੀ ਪਰੂਫ਼ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ)। 'ਆਪਣਾ ਮੁਫ਼ਤ CIBIL ਸਕੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ' 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

2. PhonePe/Paytm/Google Pay

ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੋਨ ਭੁਗਤਾਨ ਐਪ ਹੁਣ 'ਚੈੱਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ' ਜਾਂ 'ਲੋਨ' ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਕੋਰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬਸ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪੈਨ ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ ਕਰੋ।

3. Bajaj Finserv / Bank Portalsਬਹੁਤ ਸਾਰੇ NBFC ਅਤੇ ਬੈਂਕ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ Bajaj Finserv, ਆਪਣੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਕੋਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਕਸਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲਾਭਦਾਇਕ ਵਿੱਤੀ ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਕ ਤੁਹਾਡੇ CIBIL ਸਕੋਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ?

  • ਦੇਰੀ ਨਾਲ EMI ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਭੁਗਤਾਨ: ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਦੇਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੋਰ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
  • ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੀਮਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਸੀਮਾ ਦੇ 80-90% ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਇਸਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਸੀਮਾ ਦੇ 30% ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
  • ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਈ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ: ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਖ਼ਤ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲਈ ਬੇਤਾਬ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੋਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।
  • ਉੱਚ ਕਰਜ਼ਾ: ਇੱਕ ਉੱਚ ਕਰਜ਼ਾ-ਤੋਂ-ਆਮਦਨ ਅਨੁਪਾਤ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੋਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।

