ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ, ਜਾਣੋ ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਕਾਰਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ MCX 'ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ।
Published : May 18, 2026 at 1:46 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਵਿਸ਼ਵ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਸਰਾਫਾ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਭਾਰ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਫਿਊਚਰਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ (MCX) ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਲਗਭਗ 9:17 ਵਜੇ ਮਲਟੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ (MCX) 'ਤੇ ਜੂਨ ਸੋਨੇ ਦੇ ਫਿਊਚਰਜ਼ 0.46% ਡਿੱਗ ਗਏ ਅਤੇ ₹1,57,538 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੁਲਾਈ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਫਿਊਚਰਜ਼ ਵਿੱਚ 1.24% ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਜੋ ਕਿ ₹2,68,511 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਆ ਗਈ।
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ
ਸਥਾਨਕ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ 18 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦਰਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ-
1. ਦਿੱਲੀ (New Delhi)
- 24-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ: ₹1,58,410 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ
- 22-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ: ₹1,45,209 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ
- 999 ਸ਼ੁੱਧ ਚਾਂਦੀ: ₹2,70,120 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ
2. ਮੁੰਬਈ (Mumbai)
- 24-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ: ₹1,58,680 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ
- 22-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ: ₹1,45,457 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ
- 999 ਸ਼ੁੱਧ ਚਾਂਦੀ: ₹2,70,590 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ
3. ਬੰਗਲੁਰੂ (Bengaluru)
- 24-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ: ₹1,58,800 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ
- 22-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ: ₹1,45,567 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ
- 999 ਸ਼ੁੱਧ ਚਾਂਦੀ: ₹2,70,800 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ
4. ਕੋਲਕਾਤਾ (Kolkata)
- 24-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ: ₹1,58,470 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ
- 22-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ: ₹1,45,264 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ
- 999 ਸ਼ੁੱਧ ਚਾਂਦੀ: ₹2,70,230 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ
5. ਹੈਦਰਾਬਾਦ (Hyderabad)
- 24-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ: ₹1,59,260 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ
- 22-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ: ₹1,45,988 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ
- 999 ਸ਼ੁੱਧ ਚਾਂਦੀ: ₹2,72,230 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ
6. ਚੇਨਈ (Chennai)
- 24-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ: ₹1,59,470 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ
- 22-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ: ₹1,46,181 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ
- 999 ਸ਼ੁੱਧ ਚਾਂਦੀ: ₹2,72,590 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ
ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ: ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ
ਬਜ਼ਾਰ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਡਾਲਰ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਿੱਚ 0.10% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਡਾਲਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਸੋਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂਏਈ) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ 'ਤੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਡਰੋਨ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਬ੍ਰੈਂਟ ਕੱਚਾ ਤੇਲ 1.98% ਵਧ ਕੇ 111.42 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਣਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਬਜ਼ਾਰ ਦਾ ਰੁਖ?
ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰ ਅੱਜ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ G7 ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਰੋਗਰੁੱਪ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਰੀਆਕੋਸ ਪਿਅਰਾਕਾਕਿਸ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨੋਟ: ਪ੍ਰਚੂਨ ਗਹਿਣੇ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ, ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ GST ਅਤੇ ਮੇਕਿੰਗ ਚਾਰਜ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: