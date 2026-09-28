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ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ, 1 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਘਟੀਆਂ, ਜਾਣੋ ਅੱਜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੇਟ

ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਸੋਨਾ ₹3,171 ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ₹6,477 ਡਿੱਗ ਗਈ, ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹੋ...

GOLD SILVER RATE TODAY
ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ (IANS)
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By ETV Bharat Business Team

Published : September 28, 2026 at 3:26 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਮਲਟੀ-ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ (MCX) 'ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਨੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

MCX 'ਤੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕੀ ਹਨ?

ਮਲਟੀ-ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ 'ਤੇ, ਦਸੰਬਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੇ ਫਿਊਚਰਜ਼ ਵਿੱਚ ₹3,171, ਜਾਂ 2.07 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੋਨਾ ₹1,50,106 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਭਾਰੀ ਵਿਕਰੀ ਦਬਾਅ ਰਿਹਾ। ਚਾਂਦੀ ਲਈ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ₹6,477, ਜਾਂ 2.76 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਕੇ ₹2,28,219 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੇਜ਼ ਗਿਰਾਵਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਫਿਊਚਰਜ਼ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਘਟਾਉਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ।

ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਕਾਮੈਕਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫਾ-ਵਸੂਲੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਾਅਦੇ 2.37 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਕੇ $4,183.18 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਾਂਦੀ ਵੀ 4.09 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਕੇ $61.66 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।

ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿਉਂ ਡਿੱਗੀਆਂ?

ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ:

GOLD SILVER RATE TODAY
ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ (ETV Bharat)

ਸਪੌਟ ਡਿਮਾਂਡ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ: ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਪੌਟ ਡਿਮਾਂਡ ਅਚਾਨਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵ ਦਬਾਅ: ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਂਡ ਉਪਜ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ, ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵੇਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੁਆਰਾ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੇ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੇਜ਼ ਗਿਰਾਵਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਘਟਾਉਣ ਕਾਰਨ ਹੈ।

ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ

ਸਰਾਫਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਇੱਕਤਰਫਾ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਧਾਰ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ, ਇੰਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਿਰਾਵਟ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

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