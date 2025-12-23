ETV Bharat / business

ICICI ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ! ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਣਗੇ ਲਾਭ, ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ ਫੀਸਾਂ

ICICI ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ 'ਤੇ ਇਨਾਮ ਅਤੇ ਖਰਚੇ 2026 ਤੋਂ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ, ਵਾਲਿਟ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਖਰਚੇ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

CREDIT CARD RULES FOR 2026
ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (Getty Images)
By ETV Bharat Business Team

Published : December 23, 2025 at 11:51 AM IST

2 Min Read
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ICICI ਬੈਂਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ 2026 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਹਿੰਗੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਰਡ ਖਰਚ, ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਇਨਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨਗੇ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਨਿਯਮ ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਹੁਣ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚੇ ਹੋਣਗੇ ਲਾਗੂ

ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਹੁਣ, Dream11, Rummy Culture, Junglee Games, ਅਤੇ MPL ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਰਕਮ 'ਤੇ 2% ਚਾਰਜ ਲੱਗੇਗਾ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਲਾਗੂ

ICICI ਬੈਂਕ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਫੀਸਾਂ, ਇਨਾਮ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਦਲਾਅ 15 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਇਨਾਮ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ 1 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਐਮਰਾਲਡ ਕਾਰਡਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ICICI ਦੇ ਸੁਪਰ-ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਐਮਰਾਲਡ ਕਾਰਡ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਐਮਰਾਲਡ ਮੈਟਲ, ਐਮਰਾਲਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਅਤੇ ਐਮਰਾਲਡ (PVC) ਕਾਰਡਾਂ 'ਤੇ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਕਰੰਸੀ ਕਨਵਰਜ਼ਨ (DCC) ਚਾਰਜ ਵਧਾ ਕੇ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਮਰਾਲਡ ਮੈਟਲ ਕਾਰਡ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਬਾਲਣ, ਕਿਰਾਏ, ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਅਤੇ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਵਾਲੇਟ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਇਨਾਮ ਅੰਕ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਐਡ-ਆਨ ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ₹3,500 ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਫੀਸ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਆਵਾਜਾਈ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਇਨਾਮ ਸੀਮਾਵਾਂ ਸਥਿਰ

ਆਵਾਜਾਈ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਇਨਾਮ ਹੁਣ ਕਈ ICICI ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ 'ਤੇ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਐਮਰਾਲਡ, ਸੈਫੀਰੋ ਅਤੇ ਰੂਬਿਕਸ ਵਰਗੇ ਕਾਰਡ ਸਿਰਫ ₹20,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੱਕ ਦੇ ਆਵਾਜਾਈ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਇਨਾਮ ਕਮਾ ਸਕਣਗੇ। ਕੋਰਲ, ਪਲੈਟੀਨਮ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਰਮਿਆਨੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੀਮਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ₹10,000 ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਟ੍ਰੇਨ ਅਤੇ ਬੱਸ ਟਿਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।

ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇਟ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ

ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਪੇ, ਪੇਟੀਐਮ, ਮੋਬੀਕਵਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਲੇਟ ਵਿੱਚ ₹5,000 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਡ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੁਣ 1% ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। BookMyShow ਦੀ 'By One Get One' ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਇੰਸਟੈਂਟ ਪਲੈਟੀਨਮ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

