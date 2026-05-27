ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਸਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗਾ ? ਜਾਣੋ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
27 ਮਈ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਨਤਮ ਕੀਮਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ...
Published : May 27, 2026 at 5:00 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਵਧਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਸਟਾਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ-ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਫਿਊਚਰਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ (MCX) ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਮਲਟੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ (MCX) 'ਤੇ ਵਸਤੂ ਵਪਾਰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਿਹਾ। ਜੂਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ₹1,57,780 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ 0.10% ਜਾਂ ₹164 ਵੱਧ ਸੀ, ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੌਰਾਨ ₹1,57,898 ਦੇ ਇੰਟਰਾਡੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਿਆ।
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
ਇੰਡੀਆ ਸਰਾਫਾ ਅਤੇ ਜਵੈਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਸਥਾਨਕ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਸੈੱਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਿੰਨਤਾ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕੇਰਲ ਦੇ ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ।
- ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ: 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ₹1,58,490 ਅਤੇ 22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ₹1,45,283 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਚੇਨੱਈ: ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ, 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹1,58,470 ਅਤੇ 22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹1,45,264 ਹੈ।
- ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਬੰਗਲੁਰੂ: ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ₹1,58,260 ਅਤੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ₹1,58,140 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ₹1,58,010 ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ₹1,57,800 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- ਦਿੱਲੀ: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹1,57,740 ਅਤੇ 22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹1,44,595 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਸੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਚਾਂਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਭਾਰੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ₹2,71,600 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੋਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ, ਚਾਂਦੀ ਸੋਨੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹਮਲਾਵਰ ਭਾਵਨਾ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਹਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ?
ਵਸਤੂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਪਾਰ ਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰੁਕਾਵਟ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਅੰਕੜਿਆਂ (ਪੀਸੀਈ ਮਹਿੰਗਾਈ) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋਖਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ।