ETV Bharat / business

ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ, 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਚਾਂਦੀ ₹8,540 ਮਹਿੰਗੀ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਕੀਮਤਾਂ

ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਸੋਨਾ ₹1,48,302 ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ₹2,40,000 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ (ians)
author img

By ETV Bharat Business Team

Published : March 20, 2026 at 1:21 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।

MCX ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਹਾਲ

ਮਲਟੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ 'ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਫਿਊਚਰ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਸਵੇਰੇ 10:45 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਸੋਨਾ 2.30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਜਾਂ ₹3,348, ਵਧ ਕੇ ₹1,48,302 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਇੰਟਰਾ-ਡੇਅ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਏ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ₹1,47,534 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਵਾਰ ਚਾਂਦੀ ਨੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਮਈ ਫਿਊਚਰਜ਼ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 3.68 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਜਾਂ ₹8,540 ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ₹240,000 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਲਗਭਗ ₹2.20 ਲੱਖ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ

ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਇਆ। ਕਾਮੈਕਸ 'ਤੇ ਸੋਨਾ 2.40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ $4,716 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਂਦੀ 3.61 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ $73.78 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।

ਮੋਤੀਲਾਲ ਓਸਵਾਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਮਾਨਵ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅੱਜ ਸਥਿਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਦੇ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਸੀ।

ਡਾਲਰ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਪਜ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ-ਨਿਵਾਸ ਮੰਗ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, MCX 'ਤੇ ਸੋਨੇ ਲਈ ₹1,47,000 ਦਾ ਪੱਧਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਮਰਥਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਵੱਲ, ₹1,50,000 ਅਤੇ ₹1,52,000 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਾਂਦੀ ਲਈ, ਸਮਰਥਨ ਪੱਧਰ ₹2,33,000 ਅਤੇ ₹2,43,000 ਅਤੇ ₹2,46,000 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪੱਧਰ ਹੋਣਗੇ।

TAGGED:

GOLD AND SILVER PRICES
ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅੱਜ
ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.