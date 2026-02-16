ਸੋਨਾ-ਚਾਂਦੀ ਹੋਇਆ ਸਸਤਾ, ਚਾਂਦੀ 'ਚ 8,500 ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਿਰਾਵਟ, ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੇਟ
ਐਮਸੀਐਕਸ 'ਤੇ ਚਾਂਦੀ 8,492 ਰੁਪਏ ਡਿੱਗ ਕੇ 2,35,868 ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਆ ਗਈ। ਸੋਨਾ 1.56 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
Published : February 16, 2026 at 2:22 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਘਰੇਲੂ ਫਿਊਚਰਜ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਲਟੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ (MCX) 'ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ। 5 ਮਾਰਚ, 2026 ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਵਾਲੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਫਿਊਚਰਜ਼ 3.48%, ਜਾਂ ਲਗਭਗ ₹8,492 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਡਿੱਗ ਕੇ ₹235,868 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਚਾਂਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ 'ਤੇ ₹238,489 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਦਿਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਸੀ, ਪਰ ਦਿਨ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਜਾਰੀ ਰਹੀ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਰਮੀ ਆਈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, 24-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ₹156,590 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਵਿੱਤੀ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ, ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ, ਇਹ ₹156,440 'ਤੇ ਰਿਹਾ। ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ, ਚੇਨੱਈ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ 1,57,530 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਚੂਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
ਪ੍ਰਚੂਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ, 10 ਗ੍ਰਾਮ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹2,680 ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਾਹਕ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਲਈ ₹26,800 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੇਨੱਈ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ 10 ਗ੍ਰਾਮ ₹2,800 ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ
ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਕਾਰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਡਾਲਰ ਸੂਚਕਾਂਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ (ਕਾਮੈਕਸ) ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਬੁੱਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਨਤਮ ਕੀਮਤਾਂ (ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ)
- ਦਿੱਲੀ: ₹24K - ₹1,56,590 | 22K - ₹1,43,550
- ਮੁੰਬਈ: 24 ਹਜ਼ਾਰ - ₹1,56,440 | 22 ਹਜ਼ਾਰ - ₹1,43,400
- ਚੇਨੱਈ: 24 ਹਜ਼ਾਰ - ₹1,57,530 | 22 ਹਜ਼ਾਰ - ₹1,44,400
- ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ/ਪਟਨਾ: 24 ਹਜ਼ਾਰ - ₹1,56,490 | 22 ਹਜ਼ਾਰ - ₹1,43,450
ਨੋਟ: ਗਹਿਣੇ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਜੌਹਰੀ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ। ਨਵੀਨਤਮ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ GoodReturns ਜਾਂ MCX India ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।