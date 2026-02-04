ETV Bharat / business

Gold-Silver Price Today: ਅੱਜ ਫਿਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ, ਜਾਣੋ ਅੱਜ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਰੇਟ

ਰਿਕਾਰਡ ਘਾਟੇ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਵਸੂਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਵਿੱਚ ਰਿਕਵਰੀ ਦਿਖੀ।

GOLD PRICE TODAY
ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਫੋਟੋ (canva)
author img

By ETV Bharat Business Team

Published : February 4, 2026 at 1:58 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੁਣ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਿਰਾਵਟ, ਜੋ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚਾਈ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ (Profit Booking) ਮੁਨਾਫਾ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ। ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਛਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।

MCX 'ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਾਲ

ਮਲਟੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ (MCX) 'ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਫਿਊਚਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ₹1,58,420 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਬੰਦ ਕੀਮਤ ₹1,53,809 ਤੋਂ ₹4,009 ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਖਬਰ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਇਹ ₹1,58,400 ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ₹4,591 ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ₹1,58,420 ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ₹1,56,553 ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਿਆ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨਾ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ₹1,80,779 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰਵ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।

ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ

ਅੱਜ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਛਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਐਮਸੀਐਕਸ 'ਤੇ ਮਾਰਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ 2,78,015 ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ, ਜੋ 10,000 ਰੁਪਏ ਵਧਿਆ। ਵਪਾਰ ਦੌਰਾਨ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਇਤਿਹਾਸਿਕ 14,737 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 2,82,752 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਦਿਨ ਦਾ ਉੱਚਤਮ ਮੁੱਲ 2,84,094 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ 4,20,048 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਡਿੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ, ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ, ਕੀਮਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਅੱਜ ਕਾਮੈਕਸ (Comex) 'ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ। ਸੋਨਾ $4,966.10 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਇਸਦੇ ਪਿਛਲੇ ਬੰਦ $4,935 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੀ। ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਇਹ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਸਮੇਂ $5,062.50 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ $127.50 ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ $5,586.20 ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਿਖਰ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ (Correction) ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।

ਸੋਨੇ ਵਾਂਗ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਫਿਊਚਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਤੇਜ਼ੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਕਾਮੈਕਸ 'ਤੇ ਚਾਂਦੀ $84.91 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਸਦੀ ਪਿਛਲੀ ਬੰਦ ਕੀਮਤ ($83.30) ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਇਹ $86.67 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ $3.37 ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚਾਂਦੀ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ $121.79 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਈ ਸੀ। ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

TAGGED:

GOLD AND SILVER PRICE TODAY
SILVER PRICE TODAY IN INDIA
MCX UPDATE
ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅੱਜ
GOLD PRICE TODAY

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.